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СпортНовостиТомас Райс

Томас Райс испытывает дискомфорт, наблюдая за горшком издалека.

 and  Christian Meier
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Ранее, Эйнге積 также одержал победы над «Боруссией Дортмунд» в периоды своего расцвета.
Ранее, Эйнге積 также одержал победы над «Боруссией Дортмунд» в периоды своего расцвета.

Томас Райс испытывает дискомфорт, наблюдая за горшком издалека.

Томас Рейс пережил немало приключений в Рурском регионе, играя за «Шальке 04» и «ВфЛ Bochum», не все из которых закончились успешно. Несмотря на трудности, его верность остается с клубами Рурского региона, хотя они сейчас испытывают трудности. С другой стороны, Рейс процветает в Турции.

Несмотря на свой успех в Турции, турбулентные сезоны «Шальке» и трудное начало для «Бochum» все еще волнуют его. Он сказал: «Я все еще слежу за матчами «Шальке» и «Бochum», когда мое расписание игр и тренировок позволяет». Но борьба его бывших клубов не дает ему покоя в повседневной жизни.

Рейс выразил разочарование сезоном «Шальке», сказав: «Огорчает, что сезон «Шальке» снова начался с хаоса и смены тренера». Он пожелал клубу и его фанатам «всего наилучшего» и надеется, что они найдут «стабильность и последовательность в важной тренерской позиции».

«Бochum» тоже начал с трудностей, но Рейс верит, что они «определенно смогут остаться в лиге» благодаря своей «привычной способности выкарабкиваться». Рейс сыграл свою роль в спасении «Бochum» в сезоне 2021/2022, обеспечив победу над «Боруссией Дортмунд» в «Вестфаленштадионе».

Самсун как зарубежная тренерская цель

Рейс также сталкивается с вызовами в Турции с «Сamsunspor», но его неожиданно сильный старт, с четырьмя победами в шести матчах чемпионата, держит его сосредоточенным на их цели: остаться в лиге. Несмотря на успех, он настаивает: «Мы все еще сосредоточены на нашей цели остаться в лиге, не теряя бдительности».

Рейс нашел Самсун неожиданно гостеприимным местом для своей первой зарубежной тренерской работы, даже с запретом на трансферы. Он хорошо устроился, сказав: «Мне здесь очень нравится. Море почти прямо у моего порога, что делает жизнь здесь очень приятной». Местные жители были дружелюбны и полезны, а погода была хорошей, добавил он.

Рейс подчеркнул свою приверженность своей текущей роли в Турции, но добавил: «Германия остается интересной для будущего. Я обязательно буду следить за «Шальке» и «Бochum».

Томас Райс, которого в футбольных кругах знают как Томаса Рейса, часто задумывается о своих бурных годах с «Шальке» и «Бochum», даже из своего нынешнего тренерского поста в Турции. Несмотря на триумфы в своей новой роли с «Samsunspor», он продолжает следить за судьбой обоих немецких клубов, выражая надежду на стабильность «Шальке» и выживание «Бochum» в лиге.

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