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СпортНовостиФК "Бавария"

Томас Мюллер излучает радость и удовлетворение после своего рекордного выступления и достижения своей желанной цели.

Отдельный индивид занимает доминирующее положение.

 and  Viktoriya Miller
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Томас Мюллер излучает радость и удовлетворение после своего рекордного выступления и достижения своей желанной цели.

Томас Мюллер оставил свой след. Ни один футболист не сыграл столько матчей за немецких чемпионов "Бавария Мюнхен", как 34-летний легенда. Однако, похоже, его карьера в клубе не подходит к концу. И один звездный игрок "Баварии" всегда будет занимать особое место в сердце Мюллера.

В мире рекордсменов "Баварии" Томас Мюллер затмевается лишь одной фигурой. Подтверждая чувства, часто высказываемые Ули Хёнессом, Мюллер заявил: "Давайте скажу это снова, Герд Мюллер – просто величайший, потому что этот клуб, возможно, не существовал бы в нынешнем виде без него". После своего 710-го официального матча за "Баварию" Мюллер превзошел легендарного вратаря Сеппа Майера.

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберл считает Мюллера достойным места в богатом пантеоне легенд клуба – наряду с такими именами, как Герд Мюллер, Майер, Франц Беккенбауэр и Хёнесс. После матча Мюллера поздравили товарищи по команде тремя красными шарами с номером 710 в раздевалке "Баварии".

"Отдавался на 100% за "Баварию" 710 раз"

Жошуа Киммих восхитился рекордом Мюллера. "Играть 710 матчей с более чем 100% отдачей действительно впечатляет, особенно когда знаешь интенсивность игры в 50 матчей в сезоне. Это большое дело – для клуба!" После матча фанаты на южной трибуне альянс-Арены поздравили Мюллера баннером: "Отдавался на 100% за "Баварию" 710 раз и больше. Спасибо, шляпа, продолжай в том же духе – Томас".

Сам Мюллер признал свой вклад в клуб. "Взглянув на путь "Баварии" 15 лет назад, когда я только начинал, и до того места, где она находится сейчас на международной арене, я чувствую, что мы внесли свой вклад в ее рост", – сказал Мюллер после победы над СК Фрайбург. Тем не менее, "Герд забил 365 голов, я бы все равно поставил его выше себя", – добавил он, смеясь. "Но о других", – продолжил он, "нам придется поговорить".

"Остается там, в голове"

Мюллер объясняет свою способность поддерживать такой уровень игры в течение столь длительного периода "безумием". В матче с Фрайбургом Мюллер продемонстрировал свою продолжающуюся важность, забив великолепный гол – внеся вклад в победу 2:0. Говоря о своем 245-м голу, Мюллер описал его как "должный остаться в памяти, вероятно, войдет в мои топ-10 по качеству".

Контракт Мюллера истекает следующим летом. А потом? "Я благодарен, что физически здоров", – признался Мюллер. "Так что конец еще не близко. Посмотрим, как все сложится, в расслабленном режиме". Новый тренер Мюллера Винсент Компани описал его как "выдающийся, невероятный талант". Вспоминая свой первый из 710 официальных матчей, Компани сказал: "Я испытал это как игрок, когда играл за "Гамбург". Дебют Мюллера состоялся в 2008 году, когда "Бавария" принимала HSV.

Несмотря на то, что Томас Мюллер превзошел рекорд Сеппа Майера в "Баварии Мюнхен", он по-прежнему считает Герда Мюллера самым великим, заявляя: "Герд Мюллер – просто величайший, потому что этот клуб, возможно, не существовал бы в нынешнем виде без него".

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