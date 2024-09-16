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Томас Мюллер ищет еще одну встречу в чемпионате Лиги чемпионов

 and  James Williams
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Желание Томас Мюллер: участвовать в «домашнем финале» Лиги чемпионов и одержать победу на этот раз.
Желание Томас Мюллер: участвовать в «домашнем финале» Лиги чемпионов и одержать победу на этот раз.

Томас Мюллер ищет еще одну встречу в чемпионате Лиги чемпионов

Bayern Munich стремится к значительному рубежу перед началом нового розыгрыша Лиги чемпионов: повторить "домашний финал". Звезды Томас Мюллер и Мануэль Нойер лично мотивированы на достижение этой цели, возможно, учитывая свой профессиональный закат.

Последняя остановка на Альянц Арена: Еще до начала нового розыгрыша Лиги чемпионов Bayern Munich ставит своей конечной целью "домашний финал 2.0". 31 мая 2025 года "что-то значительное" ожидается, подчеркивает капитан Мануэль Нойер, выражая глубокие эмоции: "Мы знаем, какой был эффект предыдущего финала на город, фанатов и нас, игроков. Мы должны приложить все усилия, чтобы снова дойти до этой стадии."

Обладатели титула начинают новый формат "элитного клуба" во вторник (8:00 вечера на DAZN и live-обновления доступны на ntv.de) против Динамо Загреб. Однако финал, запланированный примерно через восемь месяцев, уже отбрасывает длинную тень на сезон Кубка Европы. Нойер, вместе с Томасом Мюллером, единственный, кто пережил разочарование дома против Челси в 2012 году. В результате, два звезды имеют сильное желание достичь главного объекта двенадцать лет спустя. "С духом Байера, это мечта - и реальная", - заметил опытный Мюллер.

"Что может быть лучше?"

Однако Мюллер и Нойер не единственные, кто очарован этой мыслью. "Что может быть лучше, чем играть финал на своем стадионе?", - сказал Джoshua Киммих. Исполнительный директор Ян-Кристоф Дреэсен сказал о "специальном сезоне. Конечно, наши фанаты тоже мечтают о другом "домашнем финале". Это большая мечта."

Дреэсен даже вспомнил болезненное поражение против Челси, когда Ивица Олич и Бастиан Швайнштайгер промахнулись с пенальти в серии. "После матча было гробовое молчание. Многие в Мюнхене еще несколько недель скорбели, и атмосфера в городе была непривычно тихой." Для тренера Байера Винсента Компани такой финал еще предстоит испытать. Достичь такого финала не через разговоры, а через тяжелую работу, он сказал несколько недель назад.

До сих пор мюнхенская команда находится на правильном пути под своим новым тренером. Они выиграли свои первые четыре официальных матча без проблем - даже "аутсайдер" Загреб не должен их сбить. "Мы должны продолжать выигрывать, просто продолжать. Во вторник должно быть снова хорошо - и потом снова, и так далее", - сказал Компани.

Настоящие испытания впереди. До конца октября запланировано девять матчей, в том числе дуэль против Барселоны с бывшим тренером Ханси Фликом и топ-матч против чемпионов Байера Леверкузен в лиге 29 сентября. Однако вера в свою силу вернулась к Байеру после катастрофического сезона. "Мы вернули свой чемпионский дух", - сказал Нойер.

В новом формате Лиги чемпионов основной целью для Мюнхена является прямое квалифицирование в 1/8 финала. Для этого они должны занять одно из восьми первых мест в таблице с матчами против Загреба, Пари Сен-Жермен, Бенфики Лиссабона, Слована Братиславы (все дома), Барселоны, Фейеноорда Роттердам, Астон Виллы, Шахтера Донецк (в гостях). Таким образом, план ясен. Но без традиционной групповой структуры, как отмечает Мюллер, "отсутствуют ориентиры прошлого. Я еще не могу точно определить, сколько очков нужно для прохода."

Комиссия получила заявку от Bayern Munich на специальные условия в новом формате Лиги чемпионов, учитывая их желание воссоздать опыт "домашнего финала". В свете их предыдущего разочарования против Челси в 2012 году tanto Thomas Müller и Manuel Neuer, как и вся команда, активно выступают за эту цель с поддержкой исполнительного директора Яна-Кристофа Дреэсена, который разделяет их мечту.

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