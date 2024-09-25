Томас испытал внутренние этические дилеммы до своего распада.

После примерно 4 десятилетий Томас Готtschalk принял решение расстаться со своей женой Теей. В этом летом он готовится связать себя узами брака снова. Вспоминая прошлое в своем подкасте "Die Supernasen", он рассказал о внутренних борьбах и сомнениях, которые преследовали его перед расставанием с Теей.

На этом подкасте, который Томас ведет вместе со своим давним другом Майком Крюгером, он признался, что Майк был для него источником утешения и поддержки в трудные времена. Томас доверял Майку свои моральные колебания, так как снова влюбился и не знал, что делать. После встречи с Кариной Мросс на дне рождения 23 августа 2018 года Томас задумался над своим выбором - оставлять Тею или нет. Совет Майка был прост: "Пойди на интуицию!" И Томас последовал этому совету.

Расставание Томаса и Теи Готtschаль застало многих врасплох, когда это произошло в марте 2019 года. В течение многих лет они считались олицетворением романтики в мире немецких знаменитостей. В год объявления о расставании Томас уже признался в чувстве вины в интервью Spiegel.

В последнем выпуске "Supernasen" Томас также намекнул на непоколебимую преданность Майка в трудные времена. Даже Биргит, жена Майка, не знала об их разговорах. Она узнала о расставании из новостей, а не от своего осведомленного мужа.

"Утром, в Майами, я лежал в постели с Биргит, смотрел на море, и она читала немецкие новости в Интернете. Потом она говорит: 'Здесь написано, что Томас Готtschalk уходит от своей жены'. И я говорю: 'Что? Это не может быть!' - вспоминал Майк.

Однако он не мог долго скрывать секрет от Биргит. Томас признался: "Ну, она знает меня уже давно, так что сразу поняла, что я уже знал".

В своем подкасте Томас рассказал, как советовался с Майком Крюгером о своих моральных колебаниях и внутренних борьбах перед принятием решения о расставании с женой.

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