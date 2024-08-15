Томас Д. звонит в пробуждение.

Томас Д попал в отделение неотложной помощи после укуса насекомого. Обещанного обновления о его состоянии не поступало, фанаты волнуются. Сейчас рэперFantastic Four говорит о хороших и плохих новостях.

ФанатыFantastic Four очень обеспокоились, когда Томас Д объявил себя из отделения неотложной помощи больницы во вторник после укуса насекомого. В коротком видео в Instagram рэпер объяснил, что, скорее всего, у него сепсис, и он узнает больше через час. Однако на его странице не было дальнейших новостей. Вчера вечером Томас Д дал зеленый свет - более или менее. Хотя ему пришлось остаться в больнице и он провел "худшую ночь" за собой, все, похоже, было в порядке.

"Как видите, я уже могу держать телефон своей рукой", - пошутил музыкант в видео из своей больничной койки. Температура спала. "Через три, четыре дня" он снова будет на ногах. Однако ему пришлось отменить запланированное выступление с гамбургской джазовой группой The KBCS 15 августа в Йене.

Рэпер поблагодарил фанатов за их выздоравливые пожелания и извинился за то, что не отвечал раньше. Он понимал, что фанаты действительно волновались за него. Многие уже звонили ему и спрашивали, как он. Но теперь он хотел бы побыть в одиночестве и поспать, сказал Томас Д, уставший, но с подмигиванием.

"Скорее всего, сепсис"

Во вторник утром музыкант показал своим фанатам в Instagram большущий бугор на левом предплечье в коротком видео. В то время он казался в хорошем настроении и прокомментировал свой пост словами "Меня вчера укусило что-то под локтем. Насекомое, пожалуйста, свяжись со мной, а то я серьезно зол". Через несколько часов последовало другое видео рэпера, на этот раз из отделения неотложной помощи больницы, в котором он сообщил своим фанатам, что ждет три часа врачебного осмотра. После того, как его очередь, видимо, подошла, последовало еще одно видео. В клипе музыкант был показан с черной шиной на пораженном предплечье и дал следующее обновление: "Черт побери... Через час узнаю, что у меня. Но, скорее всего, сепсис и животное, которое укусило бурсу, так что теперь надо обездвижить руку. Ух..."

Несмотря на тревожную ситуацию, Томас Д заверил своих фанатов, что в больнице он получает отличный уход. Развлекательная индустрия единодушно поддержала его, отправив пожелания выздоровления и поддерживая его recovery.

Фанаты и коллеги в мире развлечений были облегчены, услышав новости о том, что состояние Томаса Д стабилизируется. Они ждут, когда он вернется на сцену, продолжая развлекать и вдохновлять своей музыкой.

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