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Федеральные земли ГерманииНовостиУзкоколейные железные дороги Харца

Толпы присутствующих празднуют годовщину двойной железной дороги в регионе Харц.

В течение более чем ста лет действуют.zeros"The Harz Narrow Gauge Railways in Wernigerode отметили своё столетие двухдневным праздником, в первый день которого было отмечено большое количество присутствующих.

 and  Anthony Ross
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К 125-летию Харцской и Брокенской железной дороги собралось множество зрителей.
К 125-летию Харцской и Брокенской железной дороги собралось множество зрителей.

- Толпы присутствующих празднуют годовщину двойной железной дороги в регионе Харц.

Восхитительное шоу паровозов: узкоколейные железные дороги Гарца собрали множество зрителей, чтобы отметить свой 125-й юбилей железных дорог Гарц и Броккен. В течение всего дня на элегантной паровозной станции в Вернигероде царила оживленная атмосфера, привлекая любителей поездов и семьи, сообщила Хайде Баумгартнер, представитель немецкого пресс-агентства. "Погода была прекрасной, толпа веселая, и очереди были длинными". Празднования продолжатся в воскресенье.

Внимание на исторические составы

В программе дня: выставка классических автомобилей, детская железная дорога, экскурсии по станции и поездка в кабину машиниста, как сообщается. Главное событие - 125-летний паровоз "Хоя" от Немецкого железнодорожного общества. Он был доставлен в 1899 году и назван в честь узкоколейной железной дороги Хоя-Сике-Азендорф. Еще одним популярным экспонатом был старый паровоз, построенный в 1897 году, который также был частью истории железных дорог Гарц и Броккен. "Свиная морда" - вагон 1932 года также предлагал поездки туда и обратно.

В 1899 году первый поезд поднялся на высоту 1141 метра на Броккене. Кроме того, началось регулярное движение узкоколейной железной дороги Гарц, соединяющей города Нортхаузен (Тюрингия) и Вернигероде (Саксония-Анхальт). До этого Гарц уже работал на некоторых участках. Третья линия Гарц - Секетальбан.

Узкоколейная железная дорога Гарц управляет самой длинной непрерывной узкоколейной железной дорогой в Германии, общей протяженностью около 140 километров. Ширина колеи составляет один метр. Паровозы компании являются одними из самых популярных туристических достопримечательностей в Гарце.

Посетители с энтузиазмом исследовали исторические узкоколейные locomotives, такие как 125-летний паровоз "Хоя" и "Свиная морда" 1932 года. Эти исторические узкоколейные locomotives, в том числе те, которые принадлежат железным дорогам Гарц и Броккен, являются свидетельством богатой истории узкоколейных железных дорог Гарца.

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