Толпы людей выражают обеспокоенность по поводу возможных массовых жертв после урагана Хелена

После удара шторма "Хелен" число погибших на юго-востоке США достигло по меньшей мере 130. Более 200 человек все еще числятся пропавшими без вести, согласно данным властей. Это погодное явление также вызвало споры в преддверии выборов: в понедельник демократический кандидат Джо Байден обвинил президента Дональда Трампа в распространении ложной информации после того, как Трамп заявил, что правительство не предоставило достаточной помощи пострадавшим.

"Давайте будем честными: он распространяет ложь", - заявил Байден журналистам в Белом доме. Губернатор Северной Каролины Рой Купер, который также якобы сказал Трампу, что он распространяет ложную информацию, поддержал слова Байдена. Критика Трампа была описана как "несправедливая и безрассудная", согласно Байдену.

Трамп обвинил Байдена, Купера и вице-президента Камалу Харрис в том, что они закрывают глаза на катастрофу. "Я не понимаю, почему он это делает", - сказал Байден. Его разозлило утверждение Трампа о том, что они не делают своего лучшего. "Да, мы делаем", - настаивал Байден.

Трамп обещает предоставить "много ресурсов" пострадавшему от шторма региону

Купер, который, как и Байден и Харрис, является демократом, опроверг утверждение Трампа о том, что он пренебрегает жертвами шторма-республиканцами, в интервью CNN. "Независимо от их политической принадлежности, если они нуждаются в помощи, мы окажем им такую", - сказал Купер.

Трамп посетил Джорджию в понедельник, штат-ключевой, где исход выборов неопределен. В Валдоссе он пообещал предоставить "значительно большее количество поставок, в том числе топливо, оборудование, воду и другие необходимые товары".

Трамп обвинил федеральное правительство в том, что оно не отреагировало достаточно быстро на шторм. Он обвинил Байдена в "спячке" вместо того, чтобы заниматься последствиями шторма. Он утверждал, что Харрис, его демократический оппонент на выборах, "где-то ведет кампанию и собирает средства".

Байден заявил, что провел уик-энд в своем доме в Делавэре, но работал не покладая рук и провел множество часов по телефону. Харрис перенесла мероприятия по кампании, чтобы принять участие в кризисном совещании в Вашингтоне в понедельник. tanto Байден, как и Харрис, утверждали, что правительство США сделало все возможное.

Шторм "Хелен" обрушился на Флориду в четверг как "невероятно опасный" ураган категории 4. Несмотря на последующее ослабление, он продолжал наносить значительный ущерб. По подсчетам AFP на основе официальных данных и сообщений СМИ, по меньшей мере 130 смертей были связаны со "Хелен" к понедельнику. Более 200 человек все еще числятся пропавшими без вести: советник Белого дома Лиз Шервуд-Рэндалл сообщила, что около 600 человек в пострадавшем от шторма регионе все еще не могут связаться.

Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина, Алабама и Теннесси объявили чрезвычайное положение. Дома, предприятия, дороги и мосты были повреждены или разрушены. Губернатор Купер заявил, что целые города в его штате были "сметены с лица земли". К понедельнику примерно 1,6 миллиона домохозяйств и предприятий все еще были без электричества, согласно poweroutage.us.

Президент Байден посетит Северную Каролину в среду, чтобы осмотреть ущерб и определить помощь, необходимую пострадавшим от бедствия. Он уже пообещал значительную федеральную помощь.

В случае крупных природных катастроф в США федеральное правительство реагирует на запросы штатов. Роль президента обычно сводится к надзору и координации усилий по оказанию помощи.

В ответ на обвинения Трампа Джо Байден сказал: "Я не понимаю, почему он это делает", выразив свое разочарование утверждением Трампа о том, что они не делают своего лучшего, чтобы помочь жертвам шторма. Позже, во время своего визита в Джорджию, Трамп пообещал предоставить "значительно большее количество поставок" в пострадавший от шторма регион, что контрастирует с якобы пренебрежением Байдена, упомянутым Трампом.

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