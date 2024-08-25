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ПанорамаНовостиГермания

Толпы людей собрались на мероприятиях ЦСД в Бремене, Йене, Магдебурге и Плауене

Множество людей приняло участие в шествиях по разнообразным немецким городам в ходе Christopher Street Day, призывая к большей терпимости и разнообразию, демонстрируя яркие наряды и шумные протесты.

 and  Grigoriy Williams
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- Толпы людей собрались на мероприятиях ЦСД в Бремене, Йене, Магдебурге и Плауене

Сцена была яркой и переполненной красками: Тысячи людей вышли в различных немецких городах, чтобы отстаивать права лесбиянок, геев и небинарных людей. Приблизительно 23 000 человек приняли участие в протестах Christopher Street Day (CSD) в Бремене, как сообщают полицейские. Аналогичные демонстрации прошли в Магдебурге (2600), Плауене (430 по данным полиции) и Йене, Тюрингия (1700 по оценкам полиции), с многочисленными людьми, присоединившимися к шествию за единство и многообразие.

В Бремене среди участников было много политиков. Полиция сообщила о двух случаях оскорблений и одной угрозы в адрес supporters CSD из-за гомофобских предрассудков. Также полицейские подверглись оскорблениям.

В Йене организаторы оценили количество участников в 3000 человек. Полиция не сообщила ни об одном инциденте. В Плауене субботнее мероприятие завершилось без происшествий, как заявил представитель полиции. Однако позже произошли небольшие инциденты. Один участник был оскорблен, а другой почувствовал угрозу. 18 человек из противоположной демонстрации были задержаны за подстрекательство.

Полиция Плауена заявила, что около 75 человек собрались, чтобы протестовать против CSD. "Лидер собрания и его заместитель были признаны ненадежными, поэтому собрание не могло пройти в запланированном режиме", - говорится в полицейском отчете. Первоначальное разрешение на собрание было отозвано, а шествие запрещено. Вместо этого было разрешено стационарное собрание, но с ограничением по времени.

Меньшее количество участников, чем ожидалось, в Йене

Организаторы CSD в Йене ожидали более 5000 участников. Жара, возможно, заставила людей оставаться дома, как заявил представитель. "Мы также знаем, что многие люди посетили CSD в Магдебурге или Плауене в качестве поддержки". В обоих местах были объявлены контрпротесты от радикальных правых.

В Магдебурге многие участники защищались от температуры выше 30 градусов Цельсия с помощью ярких зонтов или носили радужные флаги. Из динамиков на нескольких автомобилях звучала громкая музыка, были мыльные пузыри, пение и сложные костюмы, например, огромные крылья ангела.

Приблизительно 250 человек приняли участие в предварительно объявленном контрдемонстрации. Ранее в восточно-саксонских городах Баутцене и Лейпциге во время CSD проходили протесты ультраправых, которые отличались враждебностью и насилием в отношении участников CSD.

CSD чествует восстания ЛГБТК+ сообщества на Кристофер-стрит, Нью-Йорк (США) в 1969 году, символизируя видимость и равные права ЛГБТК+ людей. Другие названия для теперь уже ежегодных демонстраций CSD включают "Прайд-парад" или "День гордости геев".

Несмотря на широкое участие в протестах CSD по всей Германии, значительное количество людей решило присоединиться к демонстрациям в Магдебурге и Плауене в качестве поддержки из-за ожидаемых контрпротестов в Йене. Богатая традиция Германии празднования ЛГБТК+ сообщества продолжалась, как видно из ярких празднований CSD в различных городах, в том числе в Бремене с оценкой в 23 000 участников.

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