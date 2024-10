Только один аспект "разочаровывает" ФК "Бавария" значительно

В Баварии царит смесь позитива и негатива. Кажется невозможным, но это так. Атмосфера в чемпионской команде из Мюнхена — сложная ситуация в начале молодого сезона Бундеслиги. Итак, дорогие читатели, присоединяйтесь к нам, чтобы извлечь уроки из первых шести туров.

Бавария наслаждается игрой, несмотря на "проблемы с результатами": Диетмар Хаманн разжег свежую дискуссию о Харри Кэйне на прошлой неделе. После этого уик-энда Бавария оказалась втянутой в еще одну полемику: Помогает ли рискованная тактика тренера Винсента Компани в достижении значительных побед? Аргумент: Бавария смогла набрать только два очка в самых сложных матчах сезона на данный момент. Они сыграли вничью с разочаровывающими чемпионами Байером Леверкузен (1:1), проиграли Астон Вилле в Лиге чемпионов (0:1) и снова сыграли вничью с Эйнтрахтом Франкфурт (3:3).

В Мюнхене этим спорами занимается Макс Эберл, законный наследник тихого голоса из Тегернзее, Ули Хёнесса. Хаманн, сказал он, как назойливый эхо, и опроверг растущие опасения по поводу рискованной тактики Компани семиминутной речью. Он не переставал хвалить своего нового тренера, восхищаться "замечательной" игрой и "впечатляющим" доминированием. Но после поздней ничьей с Эйнтрахтом Франкфурт он признался, что чувствует "отвращение", потому что результат не был таким, как хотелось бы. Но он не хотел подогревать сомнения или опасения.

Также Томас Мюллер; клубная радиостанция транслировала это сообщение: "Это приятно играть в такой стиль, когда ты доминируешь над таким сильным соперником в гостях. Было приятно смотреть, как мы контролировали игру. Мы не выиграли три раза, но я очень доволен в этой ситуации."

На данный момент это, возможно, все еще лучшая ситуация за долгое время, но Мюнхен рискует быть ослепленным собой. Великолепная игра захватывающая и зрелищная, но результаты приносят трофеи. И после сезона без титулов они хотели бы увидеть много этого снова.

Байер Леверкузен избавился от безумия: У чемпионов уже звенят тревожные звонки. Время для драматических заявлений, сначала от Гранита Хакка, а затем от разъяренного вратаря Лукаса Хradecky. Что происходит под крестом Байера? Ну, безумие исчезло. Да, Леверкузен все еще может забивать поздние голы, но это не главное. "Мы стали чемпионами, потому что подходили к каждой игре как сумасшедшие. Сегодня я не видел этой безудержной жажды и решимости закончить игру", — взорвался Хradecky после провала против Холштайн Киля (2:2). Несмотря на преимущество в два гола после восьми минут, игра еще не была закончена. Раннее поражение в Бундеслиге против РБ Лейпциг после сезона без единого поражения еще можно было принять, но дикий 4:3 против ВФЛ Волфсбург привел Хакка в отчаяние, и теперь это кипит внутри Хradecky и выливается наружу.

Команда удивительно уязвима в обороне. Решение требуется срочно. Возможно, уже есть объяснение тому, что "безумие" команды было изгнано. В прошлом сезоне команда преследовала идеальный сезон, Consistently delivering spectacular shows, often rescuing themselves in thrilling stoppage times. Физически и умственно они были на пределе или даже за ним.

**Время для подзарядки аккумуляторов было мало. Звезды Джонатан Тах, Роберт Андрих и Флориан Виртц провели трудное и изнурительное время на домашнем Евро, Хакка сиял со Швейцарией на том же турнире. Ключевые игроки команды Хаби Алонсо продолжали бежать и бежать. И теперь нет перерыва в виду. Большинство игроков Леверкузена находятся на международных соревнованиях, найти баланс почти невозможно. Затем приходит Эйнтрахт Франкфурт. "Мы должны учиться, да, но у нас мало времени", — признал Алонсо. "Но мы должны продолжать учиться." Лучше быстрее.

БВБ не может избавиться от старых демонов: Хорошие новости для всех фанатов Боруссии: Вершина таблицы все еще по рукой. Четыре очка до ФК Бавария — это неопровержимый факт. Эмоционально ситуация выглядит совсем по-другому. Команда как чемпионский претендент? Скорее, ФК Шальке 04 будет повышен. Нет, нет причин паниковать, ситуация еще не так плоха (пока). Но команда тренера Нури Шахина дает фанам новые дилеммы, делая трудным для них сохранение терпения. Новый тренер вызвал восторг, и значительные трансферы Серу Гвирасси, Вальдемара Антона, Паскаля Гроса, Макси Беера и Яна Куто послужили стимулом для сезона. Но по крайней мере после этого шестого тура настроение упало. Было поражение 1:2 против Униона Берлин и первый тайм, который всех в клубе обеспокоил. "Это не может продолжаться так дальше", — упрекнул спортивный директор Себастьян Кель.

Итак, М-слово снова появляется в заголовках Дортмунда. Против ВФЛ Bochum они собрали много аргументов о своей стойкой ментальности и превращении плохого первого тайма в хороший результат. Против Целестик Глазго в следующем матче Лиги чемпионов артисты в черно-желтых майках показали странное представление (7:1), только чтобы потерпеть еще одно поражение.

ВФБ Штутгарт не смог стать самой яркой командой в немецком футболе прошлого сезона из-за безпроигрышной серии Байера. Отличная игра команды обошлась дорого, ведь ключевые игроки Антон, Гвирасси и Хироки Ито ушли летом. Несмотря на то, что Фюрих и Ундав остались, ВФБ сейчас сталкивается с последствиями участия в Лиге чемпионов и Кубке DFB, а также с разрывом в качестве, оставленным ушедшими игроками. Кроме того, добавляют проблемы непредвиденные травмы в обороне. Несмотря на то, что шестеро игроков Штутгарта представляют Германию, сохранить уровень игры будет непросто.

Фрайбург, с другой стороны, тихо проходит этот сезон. Тренер Кристиан Штрейх, покинувший клуб летом, оставил после себя впечатляющее наследие как на поле, так и за его пределами. Его место занял Юлиан Шустер, который незаметно управляет Фрайбургом в пост-Штрейховскую эпоху. Сейчас Фрайбург занимает четвертое место в таблице, сразу после Баварии, Лейпцига и Франкфурта, но остается сенсацией аутсайдера. Патрик Остерхаге из Фрайбурга восхищается энтузиазмом Шустера и открытым стилем общения, который он находит гораздо более предпочтительным, чем любые предыдущие взаимодействия.

Но Бохум находится в кризисе. Команда смогла набрать всего одно очко, что вызывает спекуляции о возможной смене тренера. Зидельер поведет Бохум в трудную осень, с матчами против Баварии, Байера и Штутгарта впереди. Следующим соперником Бохума будет Хоффенхайм, где тренер Маттаццо только начинает стабилизировать свою позицию после сомнительной серии. Несмотря на победу в Лиге Европы и ничью со Штутгартом, поражение от Бохума еще больше поставит под угрозу позицию Маттаццо, что может привести к его увольнению. Тренер Боруссии Мёнхенгладбах Сеоане также находится под давлением. Несмотря на то, что он подписал топ-трансферы в лице Штёгера и Кляйндиенста, выступление Боруссии пока оставляет желать лучшего.

