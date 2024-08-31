Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЧистое

Только некоторые муниципалитеты в Северном Рейн-Вестфалии предоставляют финансовую помощь для многоразового использования подгузников.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Меньшие муниципалитеты в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) финансово поддерживают использование...
Меньшие муниципалитеты в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) финансово поддерживают использование стираемых тканевых подгузников.

- Только некоторые муниципалитеты в Северном Рейн-Вестфалии предоставляют финансовую помощь для многоразового использования подгузников.

В Северном Рейне-Вестфалии многие небольшие городские районы стимулируют использование многоразовых тканевых подгузников. Как сообщает отчет агентства German Press Agency, только Вупперталь предлагает разовую субсидию в размере 100 евро на покупку тканевых подгузников, что подтверждается самим городом. С другой стороны, ни один из десяти самых населенных городов NRW, в том числе Кёльн, Дюссельдорф, Эссен, Дюссельдорф, Дортмунд, Мюнстер, Билефельд и Бонн, не предоставляет такой финансовой помощи.

За кулисами некоторые города, такие как Детмольд, Кевелер, Нетталь и Рхеде-Виденбрюк, а также местности Хайденхаузен, Херцеброк-Клархольц и Вахтендонк, поддерживают покупку тканевых подгузников. Поддержка варьируется в этих районах, и заинтересованные родители должны подать заявку на нее.

Различные награды

Например, Детмольд предлагает разовую субсидию в размере 13 евро в начале и 8 евро в месяц. Рхеде-Виденбрюк выплачивает 75 евро в год до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, в то время как Херцеброк-Клархольц предоставляет субсидию в размере 128 евро. Город Кевелер поддерживает семьи разовой субсидией, эквивалентной 25% общей стоимости, но не более 100 евро.

Местные субсидии

В Неттале семьи, проживающие в городе, имеют право на ежегодную субсидию в размере 70 евро в зависимости от доступного бюджета. Город объясняет, что цель субсидии - поощрять сокращение отходов среди семей с маленькими детьми, побуждая их выбирать многоразовые ткани вместо одноразовых. Хайденхаузен, в качестве поддержки, предлагает ежемесячную субсидию в размере 5 евро.

Продвижение устойчивых практик

Рейн-Кreis Neuss предоставляет существенную субсидию до 200 евро для стимулирования покупки тканевых подгузников, стремясь сократить отходы и способствовать устойчивым практикам. Вахтендонк, в том же духе, предлагает максимальную субсидию в размере 75 евро для первоначальных покупок систем многоразовых подгузников.

Согласно Министерству окружающей среды Германии, примерно 95% всех младенцев в Германии подгузники используют одноразовые. Тканевые подгузники, как правило, изготавливаются из нескольких материалов, таких как поглощающий внутренний слой и внешний чехол для подгузников, могут быть приобретены либо в виде многоэлементных систем (включая внешние и внутренние подгузники), либо в виде однокомпонентной модели.

В некоторых городах, таких как Нетталь, сеть местных субсидий распространяется на семьи, проживающие в городе, предлагая ежегодную субсидию в размере 70 евро для поощрения использования многоразовых тканевых подгузников. Аналогичным образом, Хайденхаузен поддерживает семьи ежемесячной субсидией в размере 5 евро, способствуя их чистым затратам на использование тканевых подгузников.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно