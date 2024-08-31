- Только некоторые муниципалитеты в Северном Рейн-Вестфалии предоставляют финансовую помощь для многоразового использования подгузников.

В Северном Рейне-Вестфалии многие небольшие городские районы стимулируют использование многоразовых тканевых подгузников. Как сообщает отчет агентства German Press Agency, только Вупперталь предлагает разовую субсидию в размере 100 евро на покупку тканевых подгузников, что подтверждается самим городом. С другой стороны, ни один из десяти самых населенных городов NRW, в том числе Кёльн, Дюссельдорф, Эссен, Дюссельдорф, Дортмунд, Мюнстер, Билефельд и Бонн, не предоставляет такой финансовой помощи.

За кулисами некоторые города, такие как Детмольд, Кевелер, Нетталь и Рхеде-Виденбрюк, а также местности Хайденхаузен, Херцеброк-Клархольц и Вахтендонк, поддерживают покупку тканевых подгузников. Поддержка варьируется в этих районах, и заинтересованные родители должны подать заявку на нее.

Различные награды

Например, Детмольд предлагает разовую субсидию в размере 13 евро в начале и 8 евро в месяц. Рхеде-Виденбрюк выплачивает 75 евро в год до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, в то время как Херцеброк-Клархольц предоставляет субсидию в размере 128 евро. Город Кевелер поддерживает семьи разовой субсидией, эквивалентной 25% общей стоимости, но не более 100 евро.

Местные субсидии

В Неттале семьи, проживающие в городе, имеют право на ежегодную субсидию в размере 70 евро в зависимости от доступного бюджета. Город объясняет, что цель субсидии - поощрять сокращение отходов среди семей с маленькими детьми, побуждая их выбирать многоразовые ткани вместо одноразовых. Хайденхаузен, в качестве поддержки, предлагает ежемесячную субсидию в размере 5 евро.

Продвижение устойчивых практик

Рейн-Кreis Neuss предоставляет существенную субсидию до 200 евро для стимулирования покупки тканевых подгузников, стремясь сократить отходы и способствовать устойчивым практикам. Вахтендонк, в том же духе, предлагает максимальную субсидию в размере 75 евро для первоначальных покупок систем многоразовых подгузников.

Согласно Министерству окружающей среды Германии, примерно 95% всех младенцев в Германии подгузники используют одноразовые. Тканевые подгузники, как правило, изготавливаются из нескольких материалов, таких как поглощающий внутренний слой и внешний чехол для подгузников, могут быть приобретены либо в виде многоэлементных систем (включая внешние и внутренние подгузники), либо в виде однокомпонентной модели.

В некоторых городах, таких как Нетталь, сеть местных субсидий распространяется на семьи, проживающие в городе, предлагая ежегодную субсидию в размере 70 евро для поощрения использования многоразовых тканевых подгузников. Аналогичным образом, Хайденхаузен поддерживает семьи ежемесячной субсидией в размере 5 евро, способствуя их чистым затратам на использование тканевых подгузников.

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