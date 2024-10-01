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Только Моуринью принимает такой шаг: предупреждение о интригующей демонстрации

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Только Моуринью принимает такой шаг: предупреждение о интригующей демонстрации

Когда Жозе Моуринью недоволен, он редко сдерживает язык. Даже в свои более зрелые годы, он по-прежнему горит страстью, привлекая всеобщее внимание инновационными протестами. Используя свой ноутбук, он показал зрителям телевидения ошибку судьи - и это не прошло незамеченным.

Моуринью, бесспорный главный тренер, был решителен. Из-за другого взгляда VAR в матче Фенербахче против Антальяспора (2:0) португалец почувствовал необходимость устроить необычный протест. 61-летний Моуринью был далек от удовлетворения из-за офсайда и быстро поставил свой ноутбук с записью матча перед камерой, чтобы подкрепить свою позицию. В ответ судья показал ему желтую карточку.

Целью этого действия было обратиться к публике, всего за 15 минут до конца матча. "Нет офсайда!", - проворчал Моуринью на beIN Sports, проливая свет на ситуацию с бывшей звездой Бундеслиги Эдином Дзекой. "Левый защитник был в позиции, где Дзекой не был в офсайде. С нашей тактической камеры это было очевидно", - заявил он.

Моуринью в целом поддерживает VAR, но хочет, чтобы он помогал судье принимать правильные решения. Его слова были едкими, учитывая прошлые заявления президента клуба Али Кока о том, что VAR турецкой Суперлиги систематически ущемляет Фенербахче. В результате на остаток прошлого сезона были приглашены иностранные VAR.

Инцидент произошел в воскресенье, когда счет был 0:1. Голевой удар форварда Душана Тадича (63') и автогол (81') еще больше упрочили победу гостей. Текущий вице-чемпион Фенербахче занимает второе место после семи матчей, отставая от действующего чемпиона и главного rival Галатасарая на три очка.

Протест Моуринью был связан с матчем Фенербахче против Антальяспора, в котором он посчитал решение VAR неправильным. Во время матча он использовал свой ноутбук, чтобы показать запись публике, оспаривая офсайд с участием Эдина Дзекой.

После скандала Моуринью вновь выразил поддержку VAR, но призвал к более точной системе, ссылаясь на предыдущие обвинения в несправедливости по отношению к Фенербахче в турецкой Суперлиге.

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