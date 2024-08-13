- Тюрингия продлевает тормоз арендной платы

Государство планирует ограничить рост арендной платы в двух крупнейших городах Тюрингии. Так называемый брек для аренды для столицы штата Эрфурт и университетского города Йены будет продлен после 2024 года, как было объявлено.

Учитывая напряженный рынок жилья в обоих городах, кабинет принял решение изменить срок действия квоты на арендную плату, заявил Министерство жилья.

Арендная плата в Эрфурте и Йене не может увеличиваться более чем на 15 процентов в течение трех лет - на основе текущего уровня арендной платы и до местной сравнительной арендной платы.

Между 2018 и 2022 годами арендная плата в Эрфурте выросла примерно на 10 процентов - больше, чем средний показатель по стране в 7,25 процента. Нагрузка на аренду в Эрфурте составляет 26,3 процента, а в Йене - 25,1 процента, оба показателя выше среднего по новым землям в 24,6 процента, но также выше среднего по Тюрингии в 24,2 процента, как было объяснено.

"Несмотря на положительные тенденции в строительстве социального жилья, особенно в Йене, мы должны защитить арендаторов в обоих городах от значительного роста арендной платы по действующим договорам аренды", - сказал министр жилья Сусанна Карава́нский (Левые).

Чтобы поддержать арендаторов, государство планирует сохранить ограничение арендной платы после 2024 года в Эрфурте и Йене, где рынок жилья напряженный. Благодаря продлению брека арендная плата в этих городах не сможет превышать 15-процентный рост в течение трех лет, согласно Министерству жилья.

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