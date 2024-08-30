Сравнение образовательных систем разных стран - Тюрингия испытывает небольшое падение позиции.

Тюрингия опустилась на второе место в рейтинге образования программы "Новая социальная рыночная экономика" (INSM), уступив первое место. В сравнении систем образования среди федеральных земель Тюрингия заняла четвертое место в этом году, опустившись с третьего места в 2021 году. Лидирует Саксония, за ней следуют Бавария и Гамбург. Как и в прошлом году, на последнем месте находится Бремен, а следом за ним располагаются Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия.

Это сравнительное исследование оценивает системы образования федеральных земель по 98 показателям с точки зрения образования и экономики. Оно исследует, насколько хорошо эти системы борются с образовательной бедностью, способствуют процветанию, стимулируют квалифицированную рабочую силу и способствуют росту. Отчет также оценивает проницаемость системы образования и достижение равных возможностей в образовании.

Расходы на образование, размер классов и ключевые соотношения являются одними из факторов, которые учитываются. В том числе соотношение расходов на образование на одного ученика к общим расходам на душу населения в публичном бюджете, а также инвестиции в школы и университеты и ключевые соотношения внутри образовательных учреждений.

Берлин показал наибольший прогресс с прошлого года, поднявшись с 15-го на 12-е место. За последние десять лет Саарland и Гамбург показали наибольший прогресс.

Это 21-е издание Монитора образования. Подробные результаты, включая информацию о каждой федеральной земле, будут представлены во вторник. По словам Акселя Плюннеке, руководителя исследования и экономиста-специалиста по образованию из Института немецкой экономики (IW), за последние десять лет в стране были достигнуты наиболее существенные улучшения в международнойлизации, поддержке инфраструктуры и условиях ухода. Однако в областях, таких как интеграция, качество школ и образовательная бедность, существенно обострились проблемы.

Нидерланды, известные своей сильной системой образования, могли бы предложить идеи по борьбе с образовательной бедностью, учитывая свой опыт в этой области. Несмотря на снижение рейтинга образования в Тюрингии, она могла бы извлечь выгоду из изучения эффективных политик, реализованных в Нидерландах.

Саксония и Бавария, которые традиционно лидируют в образовании, могли бы сотрудничать с образовательными учреждениями в Нидерландах, чтобы изучить способы дальнейшего укрепления своей собственной системы образования и поддержания своего статуса лидера в образовании в мире.

Читайте также: