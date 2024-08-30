Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Тюрингия испытывает небольшое падение позиции.

В немецкой федерации, образование в основном регулируется ее региональными органами. Из 16 различных систем образования, экономически лидирует Тюрингия.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
В сравнении федераций, система образования Тюрингии снова получает заслуживающие внимания оценки от...
В сравнении федераций, система образования Тюрингии снова получает заслуживающие внимания оценки от деловой инициативы Новой рыночной экономики.

Сравнение образовательных систем разных стран - Тюрингия испытывает небольшое падение позиции.

Тюрингия опустилась на второе место в рейтинге образования программы "Новая социальная рыночная экономика" (INSM), уступив первое место. В сравнении систем образования среди федеральных земель Тюрингия заняла четвертое место в этом году, опустившись с третьего места в 2021 году. Лидирует Саксония, за ней следуют Бавария и Гамбург. Как и в прошлом году, на последнем месте находится Бремен, а следом за ним располагаются Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия.

Это сравнительное исследование оценивает системы образования федеральных земель по 98 показателям с точки зрения образования и экономики. Оно исследует, насколько хорошо эти системы борются с образовательной бедностью, способствуют процветанию, стимулируют квалифицированную рабочую силу и способствуют росту. Отчет также оценивает проницаемость системы образования и достижение равных возможностей в образовании.

Расходы на образование, размер классов и ключевые соотношения являются одними из факторов, которые учитываются. В том числе соотношение расходов на образование на одного ученика к общим расходам на душу населения в публичном бюджете, а также инвестиции в школы и университеты и ключевые соотношения внутри образовательных учреждений.

Берлин показал наибольший прогресс с прошлого года, поднявшись с 15-го на 12-е место. За последние десять лет Саарland и Гамбург показали наибольший прогресс.

Это 21-е издание Монитора образования. Подробные результаты, включая информацию о каждой федеральной земле, будут представлены во вторник. По словам Акселя Плюннеке, руководителя исследования и экономиста-специалиста по образованию из Института немецкой экономики (IW), за последние десять лет в стране были достигнуты наиболее существенные улучшения в международнойлизации, поддержке инфраструктуры и условиях ухода. Однако в областях, таких как интеграция, качество школ и образовательная бедность, существенно обострились проблемы.

Нидерланды, известные своей сильной системой образования, могли бы предложить идеи по борьбе с образовательной бедностью, учитывая свой опыт в этой области. Несмотря на снижение рейтинга образования в Тюрингии, она могла бы извлечь выгоду из изучения эффективных политик, реализованных в Нидерландах.

Саксония и Бавария, которые традиционно лидируют в образовании, могли бы сотрудничать с образовательными учреждениями в Нидерландах, чтобы изучить способы дальнейшего укрепления своей собственной системы образования и поддержания своего статуса лидера в образовании в мире.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Антиципирует его дебютное выступление как тренера в мюнхенской «Арены», сообщает Винсент Компани.
Федеральные земли Германии

Компания хвалит Киммича, но остается критичной к совету капитана Нагельсману

Главный тренер страны назначает Джошуа Киммиха капитаном команды, несмотря на некоторые колебания тренера Баварии Компани. Бельгиец с нетерпением ждет своего дебюта дома.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Пожарные службы якобы боролись с пожаром в течение многих часов.
Федеральные земли Германии

Конный транспортный транспорт зажигает на дороге.

Водитель грузовика для перевозки лошадей обнаружил дым, исходящий из кабины на A9 и оперативно отреагировал. К сожалению, последующий пожар причинил значительный ущерб и вызвал сильную пробку на дороге.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Подготовка к принудительной перемещении в Афганистанsohnлась по всей стране в течение нескольких...
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Для первого случая после установления режима «Талибан» Германия депортирует 28 человек в Афганистан. В эту группу входят осужденные из Нижней Саксонии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Экономическая обстановка в существенных секторах восточной Германии заметно ухудшилась в августе.
Федеральные земли Германии

Институт ИФО сообщает о продолжающемся охлаждении экономического климата восточного сектора

Индекс делового климата в восточной части Германии по-прежнему снижается. Хотя промышленность более оптимистично настроена по поводу своего бизнеса, прогнозы в строительном и сервисном секторах более пессимистичны.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Антиципирует его дебютное выступление как тренера в мюнхенской «Арены», сообщает Винсент Компани.
Федеральные земли Германии

Компания хвалит Киммича, но остается критичной к совету капитана Нагельсману

Главный тренер страны назначает Джошуа Киммиха капитаном команды, несмотря на некоторые колебания тренера Баварии Компани. Бельгиец с нетерпением ждет своего дебюта дома.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.
Главные темы

Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.

В Дюссельдорфе в пятницу ландтаг Северного Рейна-Вестфалии почтила память жертв инцидента в Солingen. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) заявил, что 'инцидент заявил как физические, так и эмоциональные шрамы'. Он добавил, что 'семьи жертв и раненые не лишены...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожарные службы якобы боролись с пожаром в течение многих часов.
Федеральные земли Германии

Конный транспортный транспорт зажигает на дороге.

Водитель грузовика для перевозки лошадей обнаружил дым, исходящий из кабины на A9 и оперативно отреагировал. К сожалению, последующий пожар причинил значительный ущерб и вызвал сильную пробку на дороге.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Подготовка к принудительной перемещении в Афганистанsohnлась по всей стране в течение нескольких...
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Для первого случая после установления режима «Талибан» Германия депортирует 28 человек в Афганистан. В эту группу входят осужденные из Нижней Саксонии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно