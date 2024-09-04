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Тьюбер борется за второе место после несчастного случая, Хаусбергер завоевывает золото

 and  Carmen Simpson
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Тьюбер борется за второе место после несчастного случая, Хаусбергер завоевывает золото

Восьмой день Паралимпийских игр сияет для немецкой команды по велоспорту: спортсмены из Германии борются за золотые и серебряные медали. Долгосрочный участник Михаэль Теубер совершает впечатляющий камбэк, в то время как Майке Хаусбергер завоевывает свою первую победу в качестве чемпиона мира.

Хаусбергер, 29 лет, родившаяся с спастической гемипарезом (левой стороны паралич), завоевала шестое золотую медаль для Германии на Паралимпиаде в Париже в классе C1-3 шоссейной гонки с раздельным стартом, показав время 21:30.45 минут на дистанции 14,1 километра. Перед ней Михаэль Теубер завоевал серебряную медаль.

Хаусбергер опередила вторую британскую спортсменку, Франческу Браун, на 15,8 секунд на холмистом маршруте с двумя сложными подъемами и общим подъемом на 140 метров.

До Хаусбергер золотые медали в плавании завоевали Йосия Топф и Таня Шольц, в стрельбе - Наташа Хильтроп, а в колясочном фехтовании - Мориц Шмидт. Победа Хаусбергер в Париже стала ее первым триумфом на Паралимпиаде, на третьем выступлении.

Пятикратный чемпион Паралимпийских игр Теубер, который стал неполным паралитиком после автомобильной аварии в 1987 году, довольствовался серебром в гонке C1, финишировав с результатом 21:18.14 минуты - всего на 38,61 секунды позади испанца Рикардо Тена Аргилеса, который показал время 20:39.53 минуты. Пьер Сэнка занял четвертое место, отстав на 40 секунд от бронзы.

В марте во время тренировочного лагеря в Лансароте Теуберу не повезло: он столкнулся с автомобилем, движущимся со скоростью 50 км/ч, и получил перелом шестого грудного позвонка, несколько ребер и открытый перелом голени. После операции действующий чемпион мира вернулся в форму и продемонстрировал героический настрой, в итоге завоевав серебряную медаль.

Триумф Хаусбергер в велоспорте еще больше усиливает успех Германии на Паралимпиаде. Несмотря на трудный маршрут, серебряная медаль Теубера в велоспорте демонстрирует его стойкость и решимость.

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