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СпортНовостиБоруссия Дортмунд и

Титульный турнир, вложенный в многочисленные сложности

 and  Ksenia Johnson
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Титульный турнир, вложенный в многочисленные сложности

Ганни Инфантино очень воодушевлен своей новой "дойной коровой" - пересмотренным Клубным чемпионатом мира, который стартует следующим летом. С ФК "Бавария" и "Боруссией" Дортмунд во главе, он обещает новую главу в глобальном клубном футболе, заявил Инфантино. Но есть несколько вопросов, которые еще предстоит решить. Например, кто будет оплачивать счета, всего семь месяцев до старта в США, остается неясным.

Медиа-организации и телевещатели получили приглашение от Инфантино на "исключительную, частную презентацию". "Нью-Йорк Таймс" высмеяла это как "кризисное совещание". Странно, если не сказать больше, что Инфантино так усердно продвигает продажу прав, считает опытный торговец правами, присутствовавший на так называемом "совещании с вещателями". Инфантино и Нассер Аль-Хелаифи, влиятельный председатель Ассоциации европейских клубов (ЕКА) и ПСЖ, совместно провели встречу.

Виртуальная встреча с Баварией и Дортмундом

Главный исполнительный директор "Боруссии" Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке и член совета директоров "Баварии" Ян-Кристоф Дреезен были среди присутствовавших на виртуальной встрече, как сообщают источники. Двое представляют немецких гигантов, которые обеспечили себе место в турнире с 15 июня по 13 июля. В высших кругах ликуют по поводу соревнования, обещающего дополнительные доходы. Согласно "Атлетику", европейские топ-клубы могут заработать более 50 миллионов долларов каждый.

Чтобы превратить эту фантазию в реальность, ФИФА необходимо получить значительный доход, особенно от телевизионных прав. Мировое футбольное правление, как сообщается, имело соглашение на 1 миллиард долларов с Apple для трансляции мероприятия, но сделка еще не состоялась.

Конкуренция с женским Евро и Золотым кубком

В отдельном шаге ФИФА только что объявила тендеры на турнир 2025 года в США и Клубный чемпионат мира 2029 года с 32 командами и 63 матчами каждый. Это означает, что игроки, прошедшие с национальными командами, будут исключены из продажи телевизионных прав, как и вещатели для женского Евро (2 июля - 27 июля) и Золотого кубка (14 июня - 6 июля) в участвующих странах.

Золотой кубок или Клубный чемпионат мира? Чью сторону выберут игроки?

Это сложный вопрос для игроков, квалифицированных как в национальной команде, так и в клубе. Это представляет особую проблему для игроков из трех клубов Мексики и двух клубов США.

ФИФА подвергается критике за приоритет расширения Клубного чемпионата мира, что потенциально может повлиять на топ-звезд, лишив их летнего отдыха. ФИФА возражает против этого, утверждая, что нагрузка на отдельного игрока не увеличится.

Лиги Европы и Fifpro планируют подать жалобу на ФИФА в Европейскую комиссию из-за "расписания и расширения Клубного чемпионата мира", которые, как считается, не учитывают "физическое и психическое здоровье участвующих игроков". Европейская комиссия, возможно, займет много времени, чтобы разобраться в этом вопросе.

А как насчет трансферов игроков во время Клубного чемпионата мира?

Клубный чемпионат мира также представляет собой уникальную юридическую проблему для ФИФА. В середине турнира могут быть игроки, чьи контракты с участвующими клубами истекают, или игроки, переходящие в клубы 1 июля. Это затронет "Баварии" Мануэля Неуера, Томаса Мюллера и Йoshua Киммиха, а также звезд "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне и Илкая Гюндогана.

Клубы находятся в затруднительном положении. Будущее этих звезд, скорее всего, будет решено задолго до начала. ФИФА повышает ставки, чтобы обеспечить возможность для затронутых клубов и избежать любых потенциальных недоразумений.

Топ-клубы должны установить единодушное соглашение

Условие: игроки могут представлять только один клуб во время Клубного чемпионата мира. Они не могут играть за клуб X до 30 июня, а затем за клуб Y до 13 июля. С 1 по 10 июня будет открыто трансферное окно, в течение которого игроки, подписанные клубом, смогут зарегистрироваться в своем новом клубе раньше обычного, с одобрения соответствующих членских ассоциаций. С 27 июня по 3 июля будет открыто окно для замены игроков, чьи контракты истекают во время турнира. ФИФА призывает участвующие клубы и игроков заключить справедливое соглашение по истекающим контрактам, чтобы обеспечить участие профессионалов.

Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен, немецкие гиганты, которые обеспечили себе место в Клубном чемпионате мира, присутствовали на виртуальной встрече для обсуждения соревнования. Пересмотренный Клубный чемпионат мира, в котором примет участие Боруссия Дортмунд и другие топ-клубы, обещает принести дополнительный доход участвующим командам.

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