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ОбществоНовости*Я стану звездой*

Тильда Свинтон не боится понятия смертности.

Последнее кинематографическое произведение признанного испанского режиссера Педра Алмодовара разделывается с темой смертности. Заметная актриса Тilda Swinton подходит к этой теме с неприкрытой честностью в своей роли.

 and  Wendy Allen
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- Тильда Свинтон не боится понятия смертности.

Тilda Swinton, 63-летняя шотландская актриса, не боится смерти и открыто заявила об этом на Венецианском кинофестивале. Она никогда не боялась этого, как упомянула.

"Путь к принятию смерти может быть долгим для некоторых людей. Думаю, для меня это произошло раньше из-за определенных причин и опыта. Я знаю, что это приближается. Я чувствую, как оно приближается, вижу, как оно приближается. Я стою рядом со своими друзьями, когда они переживают перемены, если вы понимаете, о чем я."

Свитон является главной героиней последнего фильма Педро Альмодовара. Она играет роль Марты, которая принимает решение закончить свою жизнь из-за тяжелой болезни. Еще одну главную роль играет Джулианна Мур. "Комната рядом" - первый англоязычный фильм Альмодовара.

Мур играет роль подруги Марты, поддерживая ее в это время. На Венецианском фестивале 63-летняя актриса упомянула, что редко бывают фильмы, которые исследуют дружбу пожилых женщин. "Я не знаю другого режиссера, кроме Педро, который мог бы рассказать эту историю."

Обе актрисы высоко оценили Альмодовара, а Свитон призналась, что фактически проходила пробы на роль в одном из его фильмов, когда встретила его ("Все о моей матери"). Она сказала ему: "Послушай, я научусьSpanish для тебя. Я также могу молчать, если понадобится."

Вдохновленная ситуацией своего персонажа, Свитон начала напевать мелодию "♪ Я стану звездой ♪", выражая свою стойкость перед лицом жизненных трудностей. Во время сессии вопросов и ответов на Венецианском кинофестивале Мур, восхищенная игрой Свитон, поделилась своими впечатлениями: "Я не могу не думать "♪ Я стану звездой ♪", глядя на выступление Тилды".

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