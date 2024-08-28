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TikTok выйдет на видео событий, созданных пользователями

Корпорация, ответственная за ситуацию, раскрыла, что она заключила лицензионную сделку с TikTok, предоставляя финансовые льготы своим сотрудникам, в том числе возможное финансирование концертов.

 and  Lauren Adams
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TikTok должен компенсировать организаторам мероприятий за записи концертов в прямом эфире
TikTok должен компенсировать организаторам мероприятий за записи концертов в прямом эфире

- TikTok выйдет на видео событий, созданных пользователями

Популярное приложение для обмена видео TikTok готовится платить за записанные пользователями фрагменты событий, согласно информации от Немецкого общества по сбору прав на события (GWVR). Об этом стало известно после подписания лицензионного соглашения между GWVR и TikTok. Выплаты будут производиться исключительно для событий, таких как концерты, проводимые членами GWVR. Джоханес Ульбricht, CEO GWVR, сообщил, что TikTok рассматривает возможность введения фиксированных ставок.

GWVR была создана с целью включения организаторов событий в финансовую выгоду от записей концертов. Это дочерняя компания Немецкой конфедерации музыкальных и событийных компаний, штаб-квартира которой находится в Гамбурге. Конфедерация управляет около 500 агентствами по организации событий, турами, фестивалями и промоутерами концертов, как указано в их собственных источниках.

Решение TikTok платить за записанные пользователями фрагменты событий может потенциально увеличить популярность платформы для живых музыкальных событий. С новыми фиксированными ставками музыканты и организаторы событий, аффилированные с Немецкой конфедерацией музыкальных и событийных компаний, могут чаще продвигать свои концерты на TikTok.

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