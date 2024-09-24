TikTok удаляет аккаунты, связанные с российскими СМИ, из-за подозрений в тайных схемах влияния перед выборами в США.

Счета, о которых идет речь, связаны с "Россия Сегодня" и "ТВ-Новости", организациями, ответственными за агентство новостей "Спутник" и телеканал RT соответственно, согласно сайту платформы в понедельник. Эти сущности были помечены как "связанные с государством".

Этот шаг совпадает с заявлением Meta на прошлой неделе о том, что она запретила "Россия Сегодня", RT и другие связанные организации в своих приложениях по всему миру из-за обвинений в "вмешательстве иностранных государств".

Ни "Россия Сегодня", ни RT не ответили на запрос CNN о комментариях по поводу ограничений, введенных TikTok.

Несколько недель назад Министерство юстиции США предъявило обвинения двум сотрудникам RT за перевод примерно $10 миллионов в американскую компанию, идентифицированную CNN как Tenet Media, для генерации и усиления контента, поддерживающего интересы российского государства. Эта тайная стратегия влияния была направлена на американский народ перед президентскими выборами, как заявили официальные лица США.

Tenet Media гордится списком известных правых, про-трумповских комментаторов, в том числе Тима Пула, Дейва Рубина, Бэнни Джонсона и других. Все они выпустили заявления, в которых утверждали, что стали жертвами якобы российского заговора.

После объявления Министерства юстиции RT выпустил саркастические заявления, которые не отвечали на конкретные обвинения США.

Что касается TikTok, то он также подвергался обвинениям в том, что китайское правительство может манипулировать его алгоритмом для влияния на американский народ. Платформа, используемая 170 миллионами американцев для просмотра видеороликов, связанных со спортом, модой и политикой, принадлежит китайской компании ByteDance.

В апреле президент Джо Байден подписал закон, который потенциально открывает путь для всеобщего запрета TikTok в Соединенных Штатах, если приложение не найдет нового владельца - шаг, который компания оспаривает в суде.

Техгигант TikTok находится под пристальным вниманием из-за обвинений в том, что китайское правительство может манипулировать его алгоритмом, влияя на контент, просматриваемый его 170 миллионами американскими пользователями. Это беспокойство привело к подписанию президентом Джо Байденом закона о потенциальном запрете TikTok, если не будет найден новый владелец.

В ответ на запрет Meta "Россия Сегодня" и RT, обе организации, связанные с агентством новостей "Спутник" и телеканалом RT, также столкнулись с ограничениями на платформе TikTok из-за якобы "связанных с государством" действий.

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