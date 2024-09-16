TikTok столкнулся с 15-минутным сражением за сохранение своего существования

В этом неделе TikTokу предстоят 15 решающих минут, чтобы убедить федеральный апелляционный суд не поддерживать потенциальный запрет популярного социального медиа-приложения, которое в настоящее время используется 170 миллионами американцев.

Эти минуты могут стать самыми критическими для TikTok с момента его появления в США. Компания борется против закона, подписанного президентом Джо Байденом, который содержит положения, которые могут привести к запрету уже в январе.

Закон, принятый Байденом, направлен на запрет TikTok на индивидуальных устройствах в США, если его китайский родительский концерн, ByteDance, не продаст TikTok другой компании в кратчайшие сроки, что, скорее всего, приведет к фундаментальным изменениям в приложении.

По мере приближения срока запрета TikTok и ByteDance обратились в суд с просьбой отменить закон и признать его неконституционным на основе Первой поправки.

К сожалению, TikTok не будет предоставлено полное судебное разбирательство для представления своего дела о сохранении своего существования в текущем виде.

Закон требует, чтобы любой судебный иск обходил федеральный окружной суд и переходил непосредственно в Верховный суд США по округу Колумбия в установленный срок. Panel из трех судей рассмотрит дело и вынесет решение, предположительно в течение нескольких недель, о том, является ли закон конституционным.

Устные аргументы назначены на понедельник

В понедельник в 9:30 по восточному времени стороны представят свои аргументы на устном слушании. TikTok будет иметь несколько коротких минут, чтобы произвести впечатление. Но он не будет один: группа создателей TikTok, также подавших в суд на администрацию Байдена, выступит следующей, посвятив 10 минут своему заявлению. Администрация Байдена завершит слушания 25-минутным аргументом.

Каждая сторона в споре получит примерно по полчаса, чтобы изложить причины, по которым суд должен отклонить закон и предотвратить его исполнение. Юристы Министерства юстиции выступят с аргументами в пользу необходимости запрета TikTok или его принудительной продажи, ссылаясь на опасения за безопасность американских пользователей.

Panel судей, рассматривающих дело, возглавляет главный судья Сри Сринивасан и включает судью Неоми Рао и судью Дугласа Гинсбурга.

Основной вопрос, стоящий перед понедельным panel: достаточно ли теоретический риск китайской шпионской деятельности через TikTok, чтобы оправдать федеральный закон, который может поставить под угрозу конституционные свободы американцев на свободу слова?

Неясно, когда суд примет решение о том, приостанавливать ли закон или нет. Но закон устанавливает крайний срок для TikTok 19 января, что suggeriruet, что суд может вынести решение до этой даты.

Антикитайские настроения и TikTok

Законопроект с невероятной скоростью прошел через Конгресс этой весной. Он представляет собой реакцию США на опасения, что связи TikTok с Китаем могут предоставить китайскому правительству доступ к данным американских пользователей, таким как просмотренные, понравившиеся, разделенные или поисковые видео.

Законопроект символизирует bipartisan opposition к Китаю, но для сторонников TikTok, в том числе некоторых из его самых известных создателей, закон кажется мотивированным расизмом и антикитайскими настроениями. Они утверждают, что он игнорирует другие, возможно, более чувствительные источники данных, свободно доступные на коммерческих рынках.

Результат дела не только определит будущее TikTok в США; он также может повлиять на то, как суды интерпретируют Первую поправку в отношении цифровой речи и онлайн-платформ в целом.

TikTok утверждает, что потенциальный запрет нарушает Первую поправку, так как он ограничивает свободу выражения мнений для американских пользователей и свободу доступа к информации на платформе. Компания также утверждает, что закон является неконституционно жестким, учитывая, что у правительства были альтернативные способы Addressing concerns about TikTok's links to China.

Документы суда показывают, что TikTok и официальные лица США по национальной безопасности вели переговоры о предложенном соглашении, которое бы Addressing security concerns. Частью этого соглашения было право правительства США заблокировать TikTok в случае нарушения условий. TikTok заявляет, что официальные лица США без объяснения причин внезапно прекратили соглашение. (Правительство США в судебных документах описало этот план как "недостаточный" из-за опасений по обнаружению нарушений.)

Кроме того, TikTok утверждает, что технически невозможно отделить приложение от ByteDance. Компания утверждает, что код приложения, созданный ByteDance, нельзя легко передать другой компании. Более того, TikTok заявляет, что китайское правительство, скорее всего, не позволит алгоритм рекомендаций — секретное оружие приложения и основной источник его популярности — быть проданным некитайской компании.

В прошлом году китайское правительство заявило, что оно "принудительно противодействует" потенциальной продаже TikTok от ByteDance после введения новых экспортных ограничений, затронувших передачу определенных алгоритмов программного обеспечения.

TikTok изображает американский закон как необоснованное вмешательство Конгресса в права, которые угрожают свободе слова всех американцев.

"Если Конгресс может сделать это", — написано в его документах, "он может обойти Первую поправку, ссылаясь на национальную безопасность, и приказать издателю любого индивидуального газеты или веб-сайта продать, чтобы избежать закрытия".

TikTok оспаривает утверждение правительства США о том, что оно предоставило конкретные доказательства того, что китайское правительство использовало данные пользователей своей платформы для обоснования любого законодательства. Они утверждают, что выражения опасений членов Конгресса и отчет комитета об использовании TikTok недостаточны, особенно учитывая их продолжительное присутствие в США с 2017 года.

Правительство США, однако, утверждает, что законодатели вправе действовать, даже если угрозы еще не материализовались или не были обнаружены.

С другой стороны, США регулярно запрашивают данные пользователей у компаний социальных сетей. Однако есть защиты, такие как ограничения на то, что могут делать сотрудники разведки с данными американских граждан, или судебные ордера, необходимые для получения данных пользователей в целях внутреннего правосудия, которые компании-разработчики часто оспаривают.

Министерство юстиции сослалось в судебном брифе на то, что компания-владелец TikTok из Китая и алгоритм рекомендаций представляют риск, так как иностранный противник может потенциально эксплуатировать влияние TikTok в своих интересах в ущерб национальной безопасности США.

Американское правительство утверждает, что закон не является запретом, а скорее является условием, позволяющим TikTok избежать его, если они найдут нового владельца в течение шести месяцев.

Независимые эксперты по кибербезопасности выразили сомнения в возможности китайской шпионской деятельности через TikTok, хотя доказательства остаются неопределенными.

Китайские законы об inteligencia требуют от компаний, работающих в стране, сотрудничать с целями разведки нации. Хотя TikTok не работает в Китае, ByteDance, его материнская компания, работает там, что делает ByteDance подчиненным китайским законам и дает китайскому правительству влияние на китайское подразделение ByteDance, так как оно занимает место в совете директоров.

TikTok в центре внимания

Дело привлекло значительное внимание, что привело к дружеским судебным заявлениям от более чем дюжины штатов США, комитета Палаты представителей по Китаю, нескольких бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности, бизнес- и правозащитных групп, а также бывшего председателя Федеральной комиссии по связи.

Коалиция цифровых прав в заявлении argued, что закон вызывает подозрения в политической предвзятости и мотивации, так как он несправедливо нацелен на TikTok на основе его иностранной собственности, в то время как другие крупные платформы социальных сетей вызывают сопоставимые проблемы с конфиденциальностью и модерированием контента.

С другой стороны, бывшие чиновники национальной безопасности заявили, что массовое накопление данных пользователей TikTok, а также другие данные, полученные через взломы и утечки, могут представлять значительный риск разведки для США.

Группа, в том числе бывший национальный директор по кибербезопасности Крис Инглис, заявила, что китайское правительство может использовать этот большой пул чувствительных данных для питания продвинутых возможностей искусственного интеллекта, нападения на американцев для сбора разведданных, проведение сложных электронных и человеческих операций разведки и даже планирование схем для политической и экономической дестабилизации США.

Дело против потенциального запрета TikTok не только об этом приложении; TikTok и его сторонники argue, что закон может установить опасный прецедент для ограничения цифровой речи и онлайн-платформ на основе иностранной собственности.

В свете размышлений панелью о том, оправдывает ли теоретический риск китайской шпионской деятельности через TikTok возможные компромиссы конституционных свобод американцев, компании высоких технологий могут внимательно следить за решением суда, чтобы понять, как могут развиваться будущие правовые вызовы в отношении конфиденциальности данных и национальной безопасности.

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