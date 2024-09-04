Тиен Онран выбирает брачное разделение с супругом

Тиджен Онаран уже давно является частым гостем в "Львином Деннике", и её личная жизнь оставалась стабильной в течение довольно длительного времени. Однако после восьми лет брака предприниматель объявила о разводе со своим мужем, с которым она также связана профессионально.

В течение более десяти лет Тиджен Онаран и её партнёр Марко Дюллер-Онаран были парой - восемь из этих лет они провели в браке. Сейчас Тиджен, инвестор в немецком шоу Vox "Львиный Денник", раскрыла, что они с мужем решили "разойтись в частном порядке". В подробном посте в официальном Instagram бывшие супруги объяснили своё решение.

Они признались, что "две личности, пара, выросли за пределы своего брака". Хотя они огорчены этим поворотом событий, они могут оглянуться на "период счастья и бесчисленные драгоценные моменты". В конце концов, обе стороны хотят двигаться вперёд.

Союз, созданный на небесах

Несмотря на своё расставание, Тиджен и её бывший супруг выражают желание продолжать сотрудничать. Это не типичная история, когда они заявляют, что по-прежнему делят "дружбу и близость". Они также хотят сохранить свой профессиональный союз: "Мы по сути союз, созданный на небесах, и накопили невероятное количество вместе, продолжая работать с той же страстью и преданностью, которая связывает нас с нашими общими проектами. У нас впереди захватывающие проекты. Как деловые партнёры, мы остаёмся связанными".

Они подписались, прося о конфиденциальности и прося других воздержаться от дальнейших вопросов.

Родившаяся в Карлсруэ Тиджен встретила своего будущего супруга вскоре после окончания учёбы. После примерно трёх лет они поженились. Кроме делового мира, Тиджен получила широкую известность, когда заменила инвестора Юдит Уильямс в 14-м сезоне "Львиного Денника" в 2023 году. Она также является частью текущего юбилейного сезона, который начался в понедельник, наряду с Карстеном Машмейером, Ральфом Дюммелем и другими.

Звёздные пары часто подвергаются пристальному вниманию, но Тиджен Онаран и её бывший супруг просят о конфиденциальности в связи с объявлением о разводе. Несмотря на конец их брака, они продолжают делить сильную дружбу и профессиональное партнёрство, делая их необычной, но успешной звёздной парой в деловом мире.

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