Теттэнд "Балтимор Рейвенс" Марк Эндрюс не пострадал после автокатастрофы, направляясь в командный центр.

Андреуса осмотрел медицинский штаб команды, и он не получил видимых травм, сообщили в команде.

«Я благодарен за все мысли и пожелания», — сказал Андреус в заявлении. «Это отличный напоминание о важности использования ремней безопасности и бдительности во время вождения автомобиля».

Андреус уже был запланирован на день отдыха в среду и должен вернуться на тренировку в ближайшие дни, сообщила команда.

После тренировки в среду главный тренер «Рэвенс» Джон Харбaugh сказал, что Андреус «чувствует себя хорошо» и вновь подчеркнул важность использования ремней безопасности.

«Марк (Андреус) использовал ремни безопасности», — сказал Харбaugh журналистам. «Это был авария, которая произошла и была довольно серьезной, насколько я понимаю. Он вышел из нее без царапин».

CNN обратилась в полицейское управление округа Балтимор за дополнительной информацией.

28-летний трехкратный участник Пробоула входит в свой седьмой сезон в Национальной футбольной лиге. В 2021 году он был включен в сборную всех звёзд и был выбран на драфте НФЛ 2018 года в третьем раунде «Рэвенс» из университета Оклахомы. В прошлом сезоне он набрал 544 ярда и забил 6 тачдаунов в 10 играх.

«Рэвенс» планируют принять «Атланта Фэлконс» в субботу во втором предсезонном матче команды.

То, что Андреус смог уйти без травм после аварии, служит напоминанием о важности использования ремней безопасности во время спортивной деятельности и за ее пределами. Несмотря на инцидент, команда оптимистично смотрит на возвращение Андреуса на тренировку после запланированного дня отдыха.

Читайте также: