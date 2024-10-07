Террористические сообщения показывают, что планируется быстрое нападение на Вену.

После раскрытия потенциальных террористических схем во время концертов Тейлор Свифт в Вене власти оперативно приняли меры и задержали подозреваемого. Стали известны новые подробности о том, как 19-летний подозреваемый готовился к нападению. Анализ чатов показал радикализированное мировоззрение австрийца.

Изначально запланированные на три шоу в августе, концерты Тейлор Свифт в Вене были отменены в последнюю минуту из-за серьезных опасений по безопасности, что привело к аресту подозреваемого полицией. Теперь стали известны предварительные данные о процессе подготовки предполагаемого террориста. Как сообщает "Heute", следователи изучили 17 телефонов из трех человек, вовлеченных в это дело.

Технические аналитики австрийской полиции успешно восстановили чаты Telegram и Signal, а также сообщения в Snapchat. Один из немцев, как кажется, подстрекал 19-летнего к совершению нападения. Сначала они планировали изготовить бомбу, но венский подозреваемый написал своему сообщнику: "Поскольку это руководство на арабском, и я его не понимаю, они [отсылка к Исламскому государству] посоветовали использовать оружие вместо этого".

Позже предполагаемый террорист написал "Борись за Аллаха" своим сообщникам и далее "Выходи и терроризируй кафиров [примечание: неверных]. Если у тебя нет оружия, выходи с ножом. Если у тебя нет ножа, сбивай их машиной. И если даже этого не можешь сделать, плесни им в лицо".

Австриец планировал "значительные действия"

Затем он выразил желание совершить что-то "значительное". Австриец рассматривал возможность нападения на шиитскую мечеть, курдское посольство или концерт, если сможет получить оружие. Когда его спросили, не приближается ли какое-либо крупное событие, он просто ответил "Да, Тейлор Свифт". Фанат террора затем призвал своего немецкого контакта координировать одновременный удар. Между тем, австриец получил инструкции от ИГ разрабатывать и выпускать смертельный газ зарин на концертной площадке, защищая себя обычной маской.

В настоящий момент неясно, участвует ли немец в параллельном нападении и способен ли австриец производить газ. Арест в Вене произошел до первого шоу Свифт.

План теракта в Вене предусматривал нападение либо на шиитскую мечеть, курдское посольство, либо концерт, как было выявлено из сообщений подозреваемого. Несмотря на потенциальную угрозу, Европейский союз продолжает придавать приоритет безопасности своих граждан, гарантируя тщательные расследования и меры предосторожности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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