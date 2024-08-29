- Террористический заговор включал потенциальное массовое убийство многочисленных посетителей концерта во время выступления Свифт, как утверждает ЦРУ.

После отмены концертов Тейлор Свифт в Вене из-за террористического предупреждения, ЦРУ поделилось информацией о тревожном заговоре. Согласно деталям, террористы планировали жестокое массовое убийство зрителей концерта.

На встрече по безопасности в Вашингтоне заместитель директора ЦРУ Дэвид С. Коэн заявил: "Было запланировано уничтожение большого числа посетителей концерта". Он также признался, что дал подсказки об этом террористическом заговоре австрийским властям.

Было запланировано около 60 000 поклонников Тейлор Свифт

Тейлор Свифт (34 года) планировала три концерта на стадионе "Эрнст Хаппель" в Вене, которые были внезапно отменены в начале августа из-за террористической угрозы. Полиция ранее задержала двоих молодых людей. 19-летний подозреваемый якобы планировал протаранить толпу фанатов Тейлор Свифт на автомобиле, начиненном взрывчатыми веществами, предварительно присягнув на верность "Исламскому государству" (ИГ) в интернете.

Массивный стадион мог вместить более 60 000 человек. Кроме того, десятки тысяч фанатов без билетов, как ожидалось, соберутся вокруг стадиона на празднование.

Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей. 19-летнего главного подозреваемого и его предполагаемого сообщника младше него допрашивают по подозрению в причастности к террористической группе и преступной организации.

Несмотря на отмену концертов, музыкальные фанаты все еще были готовы собраться возле стадиона "Эрнст Хаппель". Если бы заговор удался, это могло бы привести к значительному количеству жертв среди музыкальных энтузиастов.

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