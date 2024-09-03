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Федеральные земли ГерманииНовостиРегулярная эксплуатация

Терминал СПГ "Deutsche Ostsee" начинает обычную работу

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

- Терминал СПГ "Deutsche Ostsee" начинает обычную работу

Льдогенераторный терминал "Германское Балтийское море" на острове Рюген теперь в эксплуатации. Как сообщает German Regas, объект начал свою регулярную работу. На прошлой неделе, с среды по пятницу, газовоз "Хеллас Диана" выгрузил сжиженный природный газ (СПГ) на терминале. Это был первый случай в мире, когда СПГ одновременно загружался на два связанных судна-регазификатора.

Танкер длиной 300 метров отплыл из Фрипорта, Техас, согласно данным системы отслеживания Marine Traffic. На острове Рюген СПГ может быть выгружен через плавучие хранилища и регазификационные установки (FSRU) "Энергос Пауэр" и "Нептун".

Инго Вагнер, управляющий партнер German Regas, назвал это значительным достижением после месяцев тщательного планирования. "Начало регулярной работы подчеркивает важную роль энергетического терминала 'Германское Балтийское море' в обеспечении энергетической безопасности Германии, Австрии и Восточной Европы", - заявил Вагнер.

После преобразования поставки СПГ могут быть направлены в газораспределительную сеть Германии через газопровод, соединяющий Любмин. German Regas оценивает емкость в около 13,5 миллиарда кубометров газа в год, что составляет примерно 15% от текущего годового потребления Германии.

Правительство включило строительство терминала на восточном побережье Рюгена, в основном ориентированном на туризм, в рамках закона об ускорении ЛНГ, направленного на дальнейшее укрепление газовых поставок Германии. Однако растет скептицизм в отношении того, является ли дефицит газа, основная причина строительства специализированных терминалов для газовозов, реальной угрозой. German Environmental Aid (DUH) является одним из самых ярых критиков проекта, называя его "дорогим и необоснованным провалом инвестиций".

Регулярная работа терминала продолжает обеспечивать стабильное энергоснабжение Германии, Австрии и Восточной Европы. После успешной выгрузки СПГ с "Хеллас Дианы" терминал теперь работает в соответствии с графиком.

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