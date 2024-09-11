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"Термин "мод основателя" в настоящее время популярен в Кремниевой долине, похваляя жестких лидеров как лучших".

 and  Grigoriy Williams
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Эксперты и энтузиасты часто почитают основателя компании, но часто упускают из виду суровую...
Эксперты и энтузиасты часто почитают основателя компании, но часто упускают из виду суровую реальность лидера, настолько преданного своей visión, что он колеблется делегировать ответственность.

"Термин "мод основателя" в настоящее время популярен в Кремниевой долине, похваляя жестких лидеров как лучших".

В кругу активных интернет-комментаторов разгорается спор, который затрагивает более широкие вопросы о том, как Корпоративная Америка превозносит якобы гениального лидера на вершине пирамиды.

На прошлой неделе Пол Грэхем, сооснователь инкубатора стартапов Y Combinator, опубликовал эссе, восхваляющее концепцию "мода founders", подход к управлению, который не типичен для традиционного "мода менеджеров".

Вкратце, мода founders подразумевает, что CEO напрямую управляет бизнесом на всех уровнях. С другой стороны, мода менеджеров заключается в передаче повседневных задач доверенной команде, что, по мнению Грэхема, часто приводит к найму некомпетентных людей, которые ведут компанию к краху.

Грэхем ссылается на Брайана Чески, CEO Airbnb, который рассказал историю о том, как следование традиционной мудрости в ранние годы Airbnb было вредным. Однако Чески черпал вдохновение у Стива Джобса, известного своим непосредственным участием во всех этапах операций Apple, что привело к значительным улучшениям.

Стратегия Чески, похоже, приносит успех, как отмечает Грэхем, учитывая впечатляющую финансовую результативность Airbnb в Силиконовой долине. (Тем не менее, акции Airbnb упали более чем на 15% в 2023 году.)

Принцип предполагает, что основатель имеет интимное понимание своей компании, подобно тому, как родитель знает своего ребенка.

Эта концепция, возможно, не нова, но эссе вызвало много шума, вызвав tanto восхищение, как и критику (а также множество мемов!) в социальных сетях.

Грэхем не углубляется в детали мода founders, учитывая, что каждый основатель и организация уникальны. Тем не менее, страстные дебаты вокруг этой темы представили некоторые реальные примеры.

Например, есть Джобс, мозг успеха Apple, но также известный своей чрезмерной тщательностью и склонностью кричать на подчиненных. Или Джефф Безос, известный микроменеджер. Или Илон Маск, глава нескольких компаний, который часто распространяет ложную информацию и расистские стереотипы. И не забудем о Дженсене Хуанге из Nvidia, который предпочитает давить на сотрудника, который не справляется, вместо того, чтобы увольнять его.

Другой пример - Рэй Далио, основатель Bridgewater, одного из ведущих хедж-фондов мира. Далио, который ушел в отставку в 2022 году, был известен своей жесткой манерой управления, которая включала назначение сотрудников для шпионажа друг за другом даже по мелким вопросам, как сообщает Роб Копленд из NYT.

Видите закономерность?

Создание компании часто требует уникальной личности. В то время как энтузиасты технологий часто превозносят основателя, они часто игнорируют трудности и последствия наличия босса, который отказывается делегировать.

"Большинство основателей, которые отказываются покинуть свою сверхвовлеченную роль, сталкиваются с трудностями эффективного масштабирования своей компании", - заявил психолог и консультант Рич Хагберг в LinkedIn. "Многие из них сгорают, теряют фокус и создают узкие места... слишком крепко держаться за мода founders может помешать, а не способствовать долгосрочному успеху".

Мода founders не является плохой сама по себе. Вовлеченность на всех уровнях может укрепить отношения в команде, как отметила Эшли Херд, основательница фирмы по управленческому обучению Manager Method. Однако этот образ жизни не sostenible в долгосрочной перспективе.

"Люди имеют жизнь за пределами работы, и этот мода может либо подтолкнуть сотрудников к увольнению, либо заставить их остаться, но стать выгоревшими и раздраженными", - объяснила Херд.

Наиболее успешные люди, применяющие мода founders (похоже, все мужчины, насколько я могу судить), неизменно имели компетентного менеджера рядом.

По словам журналистки Джессики Лессен, основательницы информационного сайта The Information, основатели должны обеспечивать стратегию, но они также могут быть "раздражающими в работе".

Она подчеркнула важность великолепной команды управления и указала на пример Стива Джобса, повторив, что у него был Тим Кук.

В ходе дискуссии о стилях лидерства в Корпоративной Америке эссе Пола Грэхема, призывающее к "мода founders", вызвало значительный интерес в деловом мире. Этот подход побуждает CEO непосредственно управлять различными аспектами компании, стратегию, которую CEO Airbnb Брайан Чески применил с заметным успехом.

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