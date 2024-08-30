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Тепло-погода в Саксонии: жаркие температуры и обилие солнечного света.

Весьма длительные периоды, когда температура превышала 30 градусов, отличали лето Саксонии. Дожди пойдут реже, но регион также пострадал от сильных гроз.

 and  Lauren Adams
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Летом в Саксонии были комфортно высокие температуры и много солнца, но также бывали короткие...
Летом в Саксонии были комфортно высокие температуры и много солнца, но также бывали короткие периоды интенсивных ливней.

- Тепло-погода в Саксонии: жаркие температуры и обилие солнечного света.

Жаркая погода выше 30 градусов и редкие дожди: Летняя погода в Саксонии была жаркой и солнечной. Как сообщает первоначальный отчет немецкой службы погоды (DWD), в один из дней, с 18 августа, прошли сильные дожди от Дрездена до горного массива Оре. Этот ливень превысил 100 литров на квадратный метр. С другой стороны, за предыдущие три месяца выпало менее традиционного среднего значения в 222 литра на квадратный метр, всего 213 литров на квадратный метр.

Температуры в Дрездене и Верхней Лужице достигали по крайней мере 30 градусов в течение 26 дней. Средняя температура составила 18,9 градусов, что на 2,4 градуса выше исторического среднего значения периода 1961-1990 годов. Продолжительность солнечного света также увеличилась, составив 755 часов.

По всей стране летняя погода была чрезвычайно жаркой. Средняя температура составила 18,5 градусов, что на 2,2 градуса выше значения периода 1961-1990 годов. По данным DWD, лето не побило рекордов, но было "28-м подряд жарким летом". Одновременно предыдущие три месяца были отмечены постоянными перепадами температур. Лето началось с прохладной погоды и только позже достигло пика жары.

Жаркая летняя погода в Саксонии оказала значительное влияние на регион, с температурами, превышающими 30 градусов. Однако несмотря на длительную жару, общая средняя температура была все еще значительно выше традиционных значений.

Несмотря на чрезвычайно жаркую летнюю погоду по всей стране, периоды сильных дождей, подобные тем, которые были в Дрездене, помогли несколько смягчить эффекты экстремальной жары, способствуя "28-му подряд жаркому лету".

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