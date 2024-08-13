- Тепло из Ашафенбурга в Кемптен - горячая точка Франкен

Блажен, кто свободен и может пойти в бесплатный бассейн: Бавария движется к самому жаркому дню года сегодня - и в северных районах может быть особенно жарко. "Франкония имеет хорошие шансы достичь 35, 36 градусов сегодня", - сказал метеоролог из немецкого метеорологического службы (DWD) в Мюнхене. В понедельник в Neuburg an der Donau было зафиксировано 35,2 градуса Цельсия - наивысшее значение в этом году в Баварии. "Объявленная жара действительно наступила". На остальную часть недели DWD прогнозирует некоторое охлаждение. В выходные дни во многих местах может быть довольно влажно, что снизит риск лесных пожаров.

Сложно предсказать, где во вторник будет зафиксирована наивысшая дневная температура в Баварии, сказал эксперт. Наивысшие значения часто регистрируются в Нижней Франконии. Предсказанные значения все еще далеко от абсолютного рекорда в Баварии, который составил 40,3 градуса в Kitzingen на Майне 5 июля 2015 года. Рекорды обычно происходят в июле, а не в августе, сказал метеоролог.

Во вторник DWD предупредил о сильном тепловом стрессе. С послеобеденного времени возможны грозы с сильным дождем, особенно в Альпийском регионе, и могут быть локальные градовые shower. Франкония также может испытать грозы.

Во вторник риск лесных пожаров был высок во многих частях Баварии, очень высок в некоторых частях Нижней Франконии. Некоторые региональные правительства приказали наблюдательные полеты.

Несмотря на прогнозируемое охлаждение, прогнозы указывают на то, что во вторник наивысшие температуры могут быть зафиксированы в лесах Нижней Франконии. Риск лесных пожаров остается проблемой, особенно в Нижней Франконии, из-за высокой жары.

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