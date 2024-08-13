Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЛесные угодья

Тепло из Ашафенбурга в Кемптен - горячая точка Франкен

Бавария пропотела. Ситуация для лесов становится критической. Однако может стать влажнее и прохладнее на выходных.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Сегодня может стать самым жарким днем года в Баварии.
Сегодня может стать самым жарким днем года в Баварии.

- Тепло из Ашафенбурга в Кемптен - горячая точка Франкен

Блажен, кто свободен и может пойти в бесплатный бассейн: Бавария движется к самому жаркому дню года сегодня - и в северных районах может быть особенно жарко. "Франкония имеет хорошие шансы достичь 35, 36 градусов сегодня", - сказал метеоролог из немецкого метеорологического службы (DWD) в Мюнхене. В понедельник в Neuburg an der Donau было зафиксировано 35,2 градуса Цельсия - наивысшее значение в этом году в Баварии. "Объявленная жара действительно наступила". На остальную часть недели DWD прогнозирует некоторое охлаждение. В выходные дни во многих местах может быть довольно влажно, что снизит риск лесных пожаров.

Сложно предсказать, где во вторник будет зафиксирована наивысшая дневная температура в Баварии, сказал эксперт. Наивысшие значения часто регистрируются в Нижней Франконии. Предсказанные значения все еще далеко от абсолютного рекорда в Баварии, который составил 40,3 градуса в Kitzingen на Майне 5 июля 2015 года. Рекорды обычно происходят в июле, а не в августе, сказал метеоролог.

Во вторник DWD предупредил о сильном тепловом стрессе. С послеобеденного времени возможны грозы с сильным дождем, особенно в Альпийском регионе, и могут быть локальные градовые shower. Франкония также может испытать грозы.

Во вторник риск лесных пожаров был высок во многих частях Баварии, очень высок в некоторых частях Нижней Франконии. Некоторые региональные правительства приказали наблюдательные полеты.

Несмотря на прогнозируемое охлаждение, прогнозы указывают на то, что во вторник наивысшие температуры могут быть зафиксированы в лесах Нижней Франконии. Риск лесных пожаров остается проблемой, особенно в Нижней Франконии, из-за высокой жары.

Примечание переводчика: В данном тексте сохранены все markdown форматирования, включая жирный шрифт и выделение текста в полужирном шрифте.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно