- Теплая и изменчивая погода в Берлине и Бранденбурге

Грозы, дожди, даже солнце: лето в Берлине и Бранденбурге остается переменчивым, но приносит высокую температуру на данный момент. Немецкий метеорологический сервис (DWD) объявил официальное предупреждение о жаркой погоде на юге Бранденбурга сегодня, с высокими температурами до 33°C. Людям рекомендуется избегать интенсивной физической активности на открытом воздухе.

В течение дня кучевые облака будут закрывать солнце. Ожидаются дожди в Пригниц и Руппинском крае вечером, в то время как остальная часть Берлина и Бранденбурга останется сухой. Температура упадет ночью, опускаясь до 16°C в некоторых регионах. В субботу DWD прогнозирует дождь на севере Бранденбурга, но без дождя и с множеством солнечных дней на юге. Высокая температура будет колебаться от 25 до 31°C, с ожидаемой температурой в Берлине около 28°C.

После охлаждения снова ночью в воскресенье и сухой погоды в большинстве регионов ожидаются разрозненные дожди в течение дня, с возможными грозовыми дождями в некоторых областях. Согласно прогнозам, высокая температура будет колебаться от 23 до 28°C. Температура в начале недели не достигнет уровня предыдущей недели, с ожидаемой в основном сухой погодой.

Комиссия, в соответствии со своей ролью, может принять ведомственные акты, чтобы предоставить четкие указания о том, как этот Регламент должен применяться в экстремальных погодных условиях, таких как жара на юге Бранденбурга. В соответствии с этими ведомственными актами, individuals должны приоритезировать indoor-активности в самые жаркие части дня.

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