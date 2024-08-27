- Теперь владельцы домов могут получить субсидии по программе помощи в отоплении

Начиная со вторника, все владельцы квартир, частных домов, арендодатели, корпорации и муниципалитеты могут подавать заявки на государственное финансирование для замены устаревших газовых и масляных обогревателей на более экологичные альтернативы. Об этом объявил банк KfW в рамках третьей фазы финансирования закона о теплоснабжении.

Ранее владельцы многоквартирных домов, частные домовладельцы и жилищные кооперативы с центральным отоплением уже могли получать государственную поддержку в рамках требований к получению финансирования по закону о теплоснабжении.

Доступно до 70% финансирования

Минимально гарантируется 30% финансирования, независимо от того, жилое это или коммерческое здание. В зависимости от дохода, скорости и реализации замены отопления могут быть предоставлены до 70% субсидий. Владельцы недвижимости, проживающие в ней и имеющие годовой налогооблагаемый доход менее 40 000 евро, могут получить дополнительный бонус в размере 30% за доход.

Начиная с 2028 года, владельцы частных домов, получающие льготы за проживание, получат бонус в размере 20% за раннюю замену старых газовых и масляных обогревателей, а также устаревших биомассовых обогревателей. Кроме того, доступен дополнительный бонус в размере 5% за эффективность для тепловых насосов, использующих воду, землю или сточные воды в качестве источников тепла или использующих природные хладагенты, согласно министерству.

В результате нового закона о теплоснабжении к 2024 году каждая вновь установленная система отопления должна работать на возобновляемых источниках энергии не менее 65% времени. Эти правила сначала будут применяться только к новым зданиям в новых районах. Существующие системы отопления могут продолжать использоваться без ограничений.

Цели закона о теплоснабжении не полностью достигнуты

Согласно Федеральному министерству экономики и защиты климата (BMWK), было выдано около 93 000 одобрений, в том числе заявки от владельцев многоквартирных домов и жилищных кооперативов. BMWK ожидает роста числа заявок на финансирование по мере расширения круга лиц, имеющих на него право.

С момента запуска в феврале ежемесячные одобрения стабильно растут, но все еще отстают от ожиданий. Например, продажи тепловых насосов недавно значительно сократились, как сообщает Федеральная ассоциация немецкой отрасли отопления (BDH) в конце июля. Было продано только 90 000 устройств в первом полугодии, что на 54% меньше, чем в прошлом году. Хотя прошлый год был рекордным годом для продаж тепловых насосов, BMWK объяснило это годовое снижение за счет предварительных эффектов и увеличения процентных ставок.

Однако BDH ожидает увеличения числа одобрений с расширением финансирования для дополнительных групп. Ассоциация прогнозирует, что продажи во втором полугодии превысят показатели первого полугодия. "Мы с осторожным оптимизмом ожидаем, что второе полугодие будет лучше, чем первое, но мы прогнозируем не более 200 000 проданных тепловых насосов к концу года", - заявил представитель, комментируя запрос.

Федеральное правительство поставило цель устанавливать по 500 000 тепловых насосов в год начиная с 2024 года.

В свете расширенной возможности многие владельцы недвижимости, такие как владельцы квартир, частные домовладельцы, арендодатели, корпорации и муниципалитеты, теперь имеют право подать заявку на государственное финансирование для модернизации своих устаревших газовых и масляных обогревателей более экологичными альтернативами. В рамках третьей фазы финансирования закона о теплоснабжении владельцы недвижимости могут воспользоваться финансированием в размере до 70%, при условии соблюдения определенных условий, связанных с доходом.

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