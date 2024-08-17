- Теперь велосипедисты могут пользоваться ранее закрытой дорожкой.

Мост через Хунтесперрверк вблизи Эльсфлета, район Везермарш, снова доступен для прохода. Работы по модернизации препятствовали пешеходам и велосипедистам. Перестройка гидравлических систем в основном завершена.

С сегодняшнего утра (8:00) мост Хунтесперрверк можно пересекать каждые час в соответствии с обычным расписанием, как сообщила Нижнесаксонская водная, береговая и природоохранная администрация в Нордене.

Тем не менее, в течение следующей недели на системе управления мостом будут проводиться оставшиеся работы и испытания, но только в будние дни. В результате, пешеходы и велосипедисты могут столкнуться с более длительными ожиданиями в ближайшие дни.

В связи с этим, велосипедисты, планирующие поездку по велосипедной дороге Везер, рекомендуются либо увеличить время, либо выбрать маршрут через федеральную дорогу B212 и мост через Хунте.

Государственное агентство обновило гидравлические блоки моста и работает над модернизацией системы управления шлюзом. Закрытие велосипедной дорожки через два моста-поворотных лифта длиной 32 метра было введено с мая.

Несмотря на завершение основной перестройки гидравлической системы, погодные условия в течение недели могут повлиять на испытания системы управления мостом, что может привести к задержкам для пешеходов и велосипедистов. Погода в марте может существенно повлиять на эти испытания из-за своей непредсказуемости.

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