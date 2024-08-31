- Теперь она сама будет занимать роль тренера.

Месси К., 35 лет, является хорошо знакомой фигурой в семье "Голос". Регулярно появляясь в "Голосе Германии" и "Голосе Детей" вместе с Тором Шёльерманном, 39 лет, она недавно перешла на позицию тренера в прешколном сериале "Дисини Джуниор Ариэль". Наравне с финалисткой "Голоса Детей" Ланой она пела в заглавной теме и также тренировала местных участников для Дисней Ченнел.

Успешные дети получили возможность петь в хоре заглавной темы и появиться в музыкальном видео "Дисини Джуниор Ариэль". Анимационный сериал будет транслироваться на Дисней Ченнел каждый понедельник-пятницу в 7:50, начиная с 2 сентября. Для Месси это было "маленьким осуществлением мечты", как она поделилась в интервью, назвав это "веселым" опытом петь и танцевать с детьми. Месси в настоящее время работает над новой музыкой и стала знаменитой благодаря кастинг-шоу.

Как вы нашли новую роль тренера в "Дисини Джуниор Ариэль"?

Месси К.: Я была рада возможности. Я знала, что это будет весело. Как ведущая, я всегда давала советы за кулисами и помогала успокоить нервы детей. Я чувствую себя старшей сестрой для них. Во время съемок я выпустила свою внутреннюю детскую сторону, и просто было весело петь и танцевать с детьми.

Кроме Ланы и победивших детей, вы также появляетесь в заглавной песне?

Месси К.: Да, у меня есть небольшая часть в заглавной теме с детским хором. Я всегда любила петь и все еще люблю. Присоединиться к этой песне в стиле Дисней было небольшим осуществлением мечты.

У вас есть любимые фильмы Дисней? Вы также поклонник "Ариэль"?

Месси К.: Я всегда была большим поклонником Диснея. "Маленькая русалка" - один из моих любимых, и я особенно полюбила очаровательного Фабиуса. В детстве у меня даже была плюшевая игрушка Фабиуса. Среди моих любимых фильмов Диснея лидирует "Король Лев".

Вы недавно сотрудничали с Ланой снова. Вы следите за карьерами других участников "Голос Дети"? Вы поддерживаете связь с кем-то из них?

Месси К.: Мы остались на связи через социальные сети. Они следят за нами, и мы за ними. Мы часто общаемся о том, что они делают в течение лет. Я все еще общаюсь с некоторыми из моих первых компаньонов с 2018 года на мероприятиях, замечая их впечатляющий рост.

Вы начали свою карьеру через кастинг-шоу и позже попробовали "Попстарс". Какие запоминающиеся моменты вы помните из того времени?

Месси К.: У меня есть замечательные воспоминания о времени "Попстарс". Я приветствовала свой первый вход в мир СМИ, и это очень помогло моему личностному росту. Вы становитесь очень независимым, беря на себя задачи и преодолевая вызовы без помощи. Это также было напряженное время; слава пришла быстро, что было довольно подавляюще. Однако, оглядываясь назад, я с нежностью вспоминаю это время, хотя некоторые аспекты теперь заставляют меня немного поморщиться. (смеется)

О группе Room2012 больше ничего не слышно. В ретроспективе, вы бы хотели не быть частью группы и выбрать другой путь?

Месси К.: Я доверяю судьбе. Вещи происходят так, как должны. Группа не была моим путем. Я продолжала делать музыку позже и сейчас снова создаю ее. Музыка является неотъемлемой частью моей жизни.

В настоящее время вы в основном сосредоточены на ведении. Вы бы снова пели в будущем?

Месси К.: Да, я пыталась несколько раз недавно. Однако из-за различных обязательств я не могла полностью посвятить себя этому. Я пыталась и бросила несколько проектов, чувствуя, что еще не нашла свой правильный звук. В настоящее время я effettivamente работаю над чем-то, но я не могу раскрыть больше подробностей.

В этом осеннем сезоне "Голос Германии" начинается с тремя вернувшимися тренерами и новым дополнением. С каким тренером вы больше всего хотите работать?

Месси К.: Я рада работать со всеми тренерами. Я знала Марка Форстера из предыдущих сезонов. Я также пересекалась с Саму Хабером. Я впервые сотрудничаю с Йовинн Каттерфельд, и я нахожу ее довольно милой. Я была рада наблюдать, как Камрад интегрируется с ветеранами-тренерами, и я должен сказать: Браво! Он приложил много усилий и дал все - от слепых прослушиваний до уже отснятых боев.

Есть ли какой-то тренер из предыдущих сезонов, который выделяется в вашей памяти?

Месси К.: Тренеры прошлого сезона были довольно комичными. Особенно Билл и Том Каулиц, они создали живую атмосферу, и я все еще общаюсь с ними сегодня.Peter Maffay также остается значительным воспоминанием. Его профессионализм, экспертиза, страсть и общий настрой оставили на меня глубокое впечатление.

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