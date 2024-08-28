Теннисный игрок был наводнен ненавистными письмами после финансового краха

Каролин Гарсия, 30-летняя французская теннисистка, выступила против вредных онлайн-сообщений, которые она получила после поражения в первом раунде Открытого чемпионата США. Она рассказала, что получила "сотни" таких сообщений, которые оставили ее эмоционально травмированной. Даже в ее возрасте у нее есть средства защитить себя, но она беспокоится о молодых игроках, у которых таких ресурсов может не быть. Гарсия проиграла мексиканке Ренате Заразуа в первом раунде турнира в Нью-Йорке.

Сообщения в социальных сетях Гарсии содержали пожелания зла ее матери и жестокие оскорбления. Она написала: "Мы люди, и иногда эмоциональный удар от этих сообщений может быть разрушительным после трудного поражения". Она осудила отсутствие прогресса несмотря на многочисленные случаи таких ненавистнических комментариев.

Оценки Лис

До Гарсии, немецкая теннисистка Ева Лис привлекла внимание к этой проблеме. Лис поделилась ненавистническими комментариями, которые она получила в социальных сетях после поражения в полуфинале турнира в Клуж-Напоке в конце 2023 года. 21-летняя Лис опубликовала скриншоты оскорбительных и унизительных комментариев в Instagram, написав: "Оскорбления никогда не бывают нормальными". После того, как она сделала эти комментарии публичными, Лис получила поддержку от своих фанатов.

Гарсия отметила, что несмотря на существование ИИ, социальные медиа-платформы неэффективно блокируют эти ненавистнические сообщения. Она также осудила спонсорские сделки с букмекерскими компаниями, которые могут стимулировать вредные азартные игры. За свой пост в Instagram Гарсия получила поддержку как от действующих, так и от бывших теннисистов.

Гарсия упомянула немецкую теннисистку Еву Лис, которая также столкнулась с ненавистническими комментариями в социальных сетях после своего полуфинального поражения на турнире в Клуж-Напоке. Теннисные матчи часто ведут к страстным дискуссиям среди фанатов, но важно сохранять уважение и избегать отправки вредных сообщений игрокам.

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