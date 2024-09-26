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Теннисная звезда Наоми Осака начинает тренироваться под руководством предыдущего наставника Серены Уильямс, показывая первоначальные оговорки.

Наоми Осака последовательно выражала свое восхищение Сереной Уильямс и теперь Copy/ Все psychiatrist характер такое победительницы 23-х турниров <grand-slam>.

 and  Anthony Ross
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Теннисная звезда Наоми Осака начинает тренироваться под руководством предыдущего наставника Серены Уильямс, показывая первоначальные оговорки.

Осака недавно объединилась с бывшим тренером Уильямс, Патриком Муратуглу, и начала сотрудничество с победы на турнире в Китае, обыграв Бронзетти из Италии в двух сетах.

Муратуглу имеет богатый опыт работы с топ-теннисистами, в том числе с Уильямс, которой он помог выиграть 10 турниров Большого шлема и карьерный Большой шлем – четыре турнира Большого шлема и золотую медаль Олимпиады. Он также работал с ведущими мужскими теннисистами, такими как Циципас и Рун.

Сначала Осака колебалась относительно сотрудничества с Муратуглу из-за его громкой репутации и связи с Сереной. Однако после знакомства с ним, общения и тренировок она признала его тренерские навыки и поблагодарила за желание взяться за этот проект.

"Его известность немного настораживала меня вначале", - призналась она журналистам. "Я не была уверена, хороший ли он тренер или просто тренер Серены. Но после общения с ним я могу заверить вас, что он отличный тренер".

Она призналась, что все еще немного нервничает в его присутствии и часто отводит взгляд, когда он смотрит на нее. Она считает, что ей нужно больше времени, чтобы установить более тесную связь с ним.

После декретного отпуска Осака вернулась к теннису в начале этого года и в настоящее время занимает 73-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне у нее были успешные моменты, такие как победа в матче возвращения, выигрыш первого Уимблдона за четыре года и выход в четвертьфинал турнира WTA 1000.

Однако жизнь на корте не всегда была гладкой. В посте в Instagram она призналась, что чувствует отчуждение от своего тела и промахивается по мячу там, где не должна.

Теперь она надеется, что сотрудничество с Муратуглу поможет ей вернуться на вершину тенниса.

"Я предпочитаю долгосрочные отношения краткосрочным", - поделилась она. "Мне нравится его тренерский стиль, и я считаю, что это захватывающая перспектива работать с ним".

Новый тренер Осаки, Муратуглу, имеет богатый опыт в теннисе, работая с такими звездами, как Уильямс, и помогая им выиграть 10 турниров Большого шлема. Сейчас Осака получает удовольствие от игры в теннис со своим тренером, недавно победив на турнире в Китае, обыграв Бронзетти.

Муратоглу беседует с Осакой перед первым матчем на особенно китайском открытом

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