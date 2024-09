Теннисистка Коко Гауфф в середине сезона с наставником после серии не оптимальных результатов и невысокого показателя на Открытом турнире США.

Шестая ракетка мира выбыла в четвертом раунде US Open против Эммы Наварро, американской соперницы, которая также обыграла ее на той же стадии Уимблдона несколько месяцев назад.

Гилберт, член команды тренеров Гауфф, сыграл значительную роль в повышении ее игры в 2023 году, позволив ей выиграть свой первый титул Большого шлема на US Open и одержать победы в Цинциннати и Вашингтоне.

Однако выступление Гауфф в текущем сезоне пошло на спад, с ранними поражениями после выхода в полуфинал наFrench Open и Берлине, вылетом на Уимблдоне, третьем раунде Олимпиады и втором раунде Торонто, все это привело к ее поражению в первом раунде в Цинциннати перед поражением в Флашинг-Мeadows.

"Я отдала все, что могла, как умственно, так и эмоционально", - сказала Гауфф журналистам после поражения от Наварро. "Но были проблемы с исполнением, особенно с моей подачей. Если бы я подавала лучше, история матча была бы другой".

Гилберт использовал X, formerly known as Twitter, чтобы выразить свою признательность Гауфф в среду, написав: "Благодарю Коко Гауфф и всю команду за потрясающую летнюю серию в 2023 году и за 14 месяцев преданной командной работы.

"Коко, в 20 лет твое будущее просто обещает многообещающее, и я желаю тебеcontinued success", - продолжил он.

Гауфф выразила ту же мысль, написав: "Что за удивительное путешествие, и я желаю вам всего наилучшего в том, что последует дальше!"

20-летняя Гауфф успешно защитила свой титул на Аuckland Classic в этом году и вышла в полуфинал Australian Open.

Несмотря на недавние неудачи, Гауфф продолжает демонстрировать свою страсть к теннису как к любимому виду спорта, регулярно участвуя в тренировках и турнирах. В предстоящем Australian Open поклонники с нетерпением ждут, сможет ли она снова выйти в финал.

После трудного сезона Гауфф планирует посвятить больше времени работе над своей подачей, считая это ключевым аспектом своей игры в теннис.

Читайте также: