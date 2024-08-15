- Теннет восстанавливает линию электропередач между Баварией и Австрией

Tennet, оператор сети, планирует построить почти 90-километровую линию электропередачи между Австрией и Германией для укрепления безопасности поставок. Последний плановый участок этого проекта был одобрен правительством Нижней Баварии, объявил Tennet.

Эта линия электропередачи теоретически может снабжать электроэнергией около шести миллионов человек. Замена 380-киловольтной линии является важным шагом для увеличения транспортной мощности существующей линии 220 кВ, построенной в 1940-х годах между Алтеимом возле Ландсхута и Санкт-Петера в Верхней Австрии.

"Это одобрение является важной вехой для безопасности поставок в Баварии и Австрии", - сказал CEO Tennet Тим Мейерюргенс. "Мы модернизируем эту примерно 80-летнюю линию, чтобы иметь возможность транспортировать больше солнечной энергии из Баварии и укрепить обмен электроэнергией с австрийскими гидроаккумулирующими электростанциями".

Линия электропередачи является важным соединением в европейской сети. С переходом к возобновляемым источникам энергии общий спрос на электроэнергию растет. Новая линия поможет сбалансировать колеблющиеся мощности, такие как фотоэлектрические.

Проект состоит из трех плановых участков между Алтеимом и Адлькофеном, Адлькофеном и Маценхофом, и Симбахом и Санкт-Петером. Tennet сразу же начнет строительство линии на только что одобренном участке между Адлькофеном и Маценхофом. Первоначальные подготовительные работы начались в середине июля.

Tennet обеспечил все необходимые материалы для быстрого строительства линии: примерно 14 000 тонн стальных опор и примерно 1800 километров кабелей. Строительные работы уже ведутся на других двух участках и должны быть завершены в ближайшее время. Весь проект по замене, включающий 235 опор, должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Существующая линия будет демонтирована после ввода в эксплуатацию новой линии в 2027 году.

Замена 220-киловольтной линии, построенной в 1940-х годах, является важным шагом в модернизации инфраструктуры, так как она направлена на увеличение транспортной мощности для аккомодации большего количества солнечной энергии из Баварии. Новая построенная линия электропередачи, как ожидается, укрепит обмен электроэнергией с австрийскими гидроаккумулирующими электростанциями, снабжая электроэнергией около шести миллионов человек.

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