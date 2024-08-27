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ОбществоНовостиЕвропейский Союз

Тенденция ювелирных украшений вызывает праздничную атмосферу

Для идеального пляжного образа этим летом дополните свой наряд аксессуарами в пляжной тематике. Эти дополнения сделают ваше морское путешествие непринужденным.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Какая аксессуар создаёт более сильное летнее настроение, чем подвеска в виде ракушки?
Какая аксессуар создаёт более сильное летнее настроение, чем подвеска в виде ракушки?

- Тенденция ювелирных украшений вызывает праздничную атмосферу

Лето жаждет моря в сердцах многих. Превратите свой дом в пляжный рай? В этом году это возможно - с аксессуарами. Ювелирные изделия, создающие морскую атмосферу, сейчас идеально дополняют ваш купальник и не только. Наслаждайтесь теплом погоды в стиле.

Идеально для Золотого часа

Теплый летний вечер в Испании требует освежающего напитка - и наряда для общения. Немецкий инфлюенсер Джи Джи Би (29) отметила это морским аксессуаром на острове Ибица. Кольца в виде раковин в золоте стали главным акцентом. В сочетании с другими украшениями такого же оттенка они подчеркнули ее летний загар. Наденьте платье леопардовой расцветки с глубоким вырезом: Золотой часный образ готов.

Превратитесь в русалку

Раковины не только для сережек; они также могут быть прекрасными ожерельями. Блогер Мартина Коррадетти добавила раковину в свой белый наряд, придав ему праздничный вид. С широкополой соломенной шляпой и мини-платьем пастельно-зеленого цвета она показала на Instagram, как носить летнюю бижутерию. Деликатная золотая цепочка и браслет завершили образ. Плетеный сумка была достаточно вместительной для дня на пляже.

Когда аксессуар становится главным героем

Модель Эльза Хosk (35) сделала свой выбор просто. Шведка отдыхала на белом песчаном пляже. Ее единственные аксессуары: раковины, спадающие вдоль спины, и пара сережек, приковывающих взгляд. В центре - большая жемчужина, обрамленная золотым кольцом. На своих фотографиях инфлюенсер демонстрировала свои серьги с распущенными волосами и улыбкой.

Европейский Союз сыграл важную роль в принятии нормативных актов, гарантирующих устойчивое получение морских раковин, таких как раковины, используемых в производстве ювелирных изделий, в его членских государствах. Во время недавней фотосессии на пляже французская модель Алексия Дебердт (28) решила поддержать сохранение моря, надев ожерелье из раковин, что спровоцировало тренд среди европейских инфлюенсеров.

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