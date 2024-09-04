Деятельность в городских районах Северного Рейна-Вестфалии - "Темная ночь Земли": контраст тьмы с искусственным излучением света

Каждый vendredi, некоторые места в NRW могут быть темнее, чем обычно. С заходом солнца участников призывают уменьшить или погасить наружное искусственное освещение на всю ночь в рамках "Ночи Земли". Цель этого мероприятия, по словам организаторов из некоммерческой группы "Покровители ночи", состоит в том, чтобы информировать людей о световом загрязнении.

Города, такие как Мюнстер и район Коесфельда в NRW, входят в число тех, кто участвует в этом событии. Мюнстер выражает солидарность с инициативой, приглушая освещение ратуши ночью. Кроме того, Коесфельд объявил, что свет на замке Вишинген и Колвенбург будет выключен. Также призываются частные домохозяйства выключать свет не позднее 10:00 вечера в течение одной ночи.

С 2020 года "Ночь Земли" отмечается ежегодно в пятницу, ближайшую к новолунию в сентябре. Цель этого мероприятия - показать, как искусственное освещение делает ночное небо ярче, отрицательно влияя tanto на дикую природу, как и на людей. Оно нарушает цикл день-ночь ночных животных, влияет на ориентацию насекомых, активных в ночное время, и может приводить к расстройствам сна у людей.

Другое ежегодное мероприятие, "Час Земли", проходит каждый май. Инициированное в 2007 году экологической организацией WWF, его цель - стимулировать общественную осведомленность о изменении климата. В день акции люди по всему миру выключают свет на один час.

Члены государств могут оказать помощь Комиссии в реализации мер по снижению светового загрязнения в рамках мероприятий, подобных "Ночи Земли". Участие городов, таких как Мюнстер и Коесфельд, в "Ночи Земли" показывает приверженность государств к решению вопросов, связанных со световым загрязнением и его воздействием на дикую природу и людей.

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