Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте.

Водолазы извлекли из затонувшей роскошной британской яхты "Бейзиан", находящейся у берегов сицилийского итальянского острова, пятый труп человека. Личность погибшего установлена как британский технологический магнат Майк Линч. Его тело было извлечено с яхты на глубине 50 метров. К сожалению, 18-летняя дочь Линча все еще не найдена.

Ранее были извлечены тела американского юриста Кристофера Морвилло и его супруги Неды Морвилло, а также британского банкира Джонатана Блумера и его жены Джудит Блумер. Всего в кораблекрушении выжило 15 человек, в том числе жена Линча.

В среду днем различные итальянские и британские СМИ сообщили, что тело Линча было найдено, но эта информация оказалась ложной. К тому моменту вся надежда на выживших в воздушных карманах была потеряна.

Возможные причины трагедии

Пассажиры и экипаж, похоже, были застигнуты врасплох приближающейся бурей. Хронология событий остается неясной. Итальянские правоохранительные органы допрашивали раненого капитана несколько часов, и он якобы сказал: "Мы не ожидали этого". Однако некоторые ставят под сомнение правдивость этого заявления.

Подозревается, что "Бейзиан" затонул всего за 60 секунд. Эксперты все еще пытаются разрешить эту загадку. Предполагаемые причины включают неплотно закрытый люк во время огромной волны или неправильно настроенный механизм управления осадкой.

Яхта была оснащена системой, позволяющей ей уменьшать осадку в два раза: когда подвижный руль был полностью выдвинут, осадка составляла почти десять метров, тем самым уравновешивая силы, действующие на громадный мачту. Однако осадка могла быть уменьшена до около четырех метров для входа в гавань, что, возможно, привело к несчастному случаю tanto для гостей, как и для экипажа.

"Бейзиан", один из крупнейших парусников в мире, длиной 56 метров и с 75-метровым алюминиевым мачтом, принадлежал семье Линч. Затонувший корабль, лежащий на боку на дне моря, представляет дополнительные сложности для поисков. В операции участвовал подводный робот.

"Британский Билл Гейтс" собирался отметить свою реабилитацию

Линча британские таблоиды часто называют "британским Биллом Гейтсом" из-за его престижной фирмы Autonomy. В 2011 году он продал Autonomy американскому концерну Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов - одну из самых спорных сделок в истории Силиконовой долины.

Линча и его бывшего финансового директора Стива Чемберлена, который недавно погиб в результате ДТП во время бега, обвиняли в искажении финансового положения Autonomy перед Hewlett-Packard. Оба были оправданы в суде в Сан-Франциско.

После трагического обнаружения тела Майка Линча продолжаются efforts по поиску его пропавшей дочери в ходе подъема затонувшей яхты. Несмотря на многочисленные расследования, причина кораблекрушения остается неясной, с теориями, варьирующимися от неплотно закрытого люка до неправильно настроенного механизма управления осадкой.

С трагическим инцидентом рухнули грандиозные планы Линча по празднованию на борту роскошной "Бейзиан", оставив после себя загадку в необъятных просторах океана.

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