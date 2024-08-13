Тело олимпийского помощника нашли в Париже

Несколько часов после грандиозной церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже пропал без вести молодой человек. Расследование помогло отследить его телефон в районе стадиона «Стад де Франс», а затем SMS привело полицию в квартиру в 18-м округе. Там они обнаружили тело 21-летней женщины.

По данным французской газеты "Фигаро", волонтерка Олимпийских игр была найдена мертвой в квартире в Париже. 21-летняя женщина работала на стадионе «Стад де Франс», где также проходила церемония закрытия. После мероприятия она пропала без вести, и ее тело было найдено менее чем через сутки.

Мать женщины обратилась в полицию, выразив обеспокоенность тем, что не может связаться с дочерью. В понедельник вечером, около 9 часов, началось расследование парижских сил безопасности. Быстро было установлено, что пропавшую видели в последний раз в 18-м округе, вскоре после церемонии закрытия, около 1 часа ночи в понедельник. Также удалось отследить ее телефон в районе Сен-Уэн, недалеко от стадиона «Стад де Франс».

Ключевой подсказкой стал SMS, переданный полиции семьей женщины. Польский знакомый написал, что его спутник «сделал что-то глупое». Полиция проследила адрес мужчины. После того, как никто не открыл дверь, они приказали ее открыть.

Подозреваемый найден рядом с телом

Примерно в 1:45 ночи полиция обнаружила «холодное и безжизненное» тело женщины, сообщает "Фигаро". На левой скуле женщины был обнаружен синяк, а на шее - кровь.

Подозреваемый был найден рядом с телом в «полубессознательном состоянии» и не мог говорить по-французски. Его сначала доставили в больницу для тестов на алкоголь и наркотики, а затем поместили в полицейский участок. Парижская прокуратура начала расследование по делу о преднамеренном убийстве.

Тело пропавшей женщины было найдено в 18-м округе Парижа, известном своей оживленной ночной жизнью. Подозреваемый, иностранец, был найден поблизости в бессознательном состоянии.

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