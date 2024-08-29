20:15, ZDF, Локсли у бассейна, Ситком

- Телевизионное руководство по четвергам

Управляющий муниципальным бассейном Груберг, Карл Крузе (Мilan Peschel), оберегает его, как свою вотчину, и железно соблюдает порядок и пунктуальность. Бассейн полон 70-х годов, но семейство уток и пожилая фрау Богнер (Monika John) игнорируют правила Карла. Бассейн нуждается в обновлении, и Карл ждет финансовой помощи от города. Однако мэр (Gisela Schneeberger) видит будущее иначе: продать землю бассейна застройщику Альберту Денглеру (Sebastian Bezzel) для получения прибыли.

20:15, Das Erste, Опасность на бегу: Преступники на свободе, Криминальная драма

На этот раз Хайке Якобс (Hinnerk Schoennemann) и Ханна Вагнер (Jana Klinge) сталкиваются с коварными противниками. Четверо заключенных совершают дерзкий побег, и они ищут убежище в Шванцице. После неудачного ограбления раздаются выстрелы, в результате чего один из беглецов ранен. Заключенные похищают Юле Кристиансен (Marleen Lohse), которая оказывает им медицинскую помощь, а также ее стажера Леа (Carolin Granier).

20:15, RTL, Я легенда джунглей - Юбилейное шоуdown, Реалити-шоу

Почитая Мстителей Marvel и Лигу справедливости DC, RTL растягивает границы знаменитости, представляя своих легенд джунглей в 20-ю годовщину "IBeS", на этот раз в летней жаре ЮАР. В этом юбилейном сезоне 13 бывших звезд джунглей возвращаются для ритуала прохождения джунглей. Успеют ли они справиться с испытаниями, поделятся ли трогательными историями у костра и продемонстрируют ли несокрушимую стойкость?

20:15, ProSieben, Красота и Ум, Романтическое соревнование

Восемь застенчивых интеллектуалов парятся с восемью самоуверенными красавицами: кто сможет превзойти другого в своей сфере? Красивые-ботанические пары сражаются за превосходство на Кох Самуи (Таиланд). Те, кто демонстрирует товарищество, имеют наилучшие шансы на победу: какую роль играют самоуверенные красавицы и застенчивые одиночки в том, чтобы толкать друг друга на новые высоты? Какая пара победит в необычных испытаниях, в конечном итоге завоевав приз в 50 000 евро?

20:15, VOX, Вне закона, Исторический эпос

В 13-м веке в Англии лучник Робин Лонгстрид (Руссел Кроу) служит под командованием короля Ричарда Львиное Сердце (Дэнни Хьюстон). Во время неудачного штурма французской крепости Львиное Сердце получает смертельное ранение от стрел. После смерти Львиное СердцеRobin и его товарищи решают вернуться в Англию. Однако жестокое нападение угрожает группе крестоносцев, в результате чего погибает товарищ Робина Роберт Локсли (Даглас Ходж). Решимость Робина: обеспечить трон для Англии и исполнить последнюю волю Локсли.

В мире реалити-шоу RTL празднует 20-ю годовщину "Я легенда джунглей", представляя прошлых участников шоу, подобных Мстителям Marvel и Лиге справедливости DC, в летней жаре ЮАР. С другой стороны, ProSieben представляет "Красота и Ум", романтическое соревнование, где восемь застенчивых интеллектуалов парятся с восемью самоуверенными красавицами, сражаясь за превосходство в испытаниях на Кох Самуи, Таиланд.

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