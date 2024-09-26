Телеканал ZDF уволил известного ведущего Маттиаса Форноффа

Весной этого года среди сотрудников ZDF появились обвинения в неподобающем поведении по отношению к подчиненным со стороны журналиста Маттиаса Форноффа. Еще до обнародования этих обвинений его уже перевели с поста главы политического отдела станции. Теперь ZDF объявил, что полностью прекращает сотрудничество с Форноффом.

Карьера Форноффа в ZDF началась в 80-х годах, когда он работал в отделе истории нашего времени и берлинской студии, а в 2014 году стал главой политики и современной истории. Он был известен как ведущий "Politbarometer".

Однако карьера Форноффа как видной фигуры общественного вещания резко изменилась в мае. Несколько сотрудниц обвинили его в том, что его поведение делало их некомфортно, что привело к обвинениям в сексуальных домогательствах. ZDF сослалось на "обвинения в неподобающем поведении в отношении сотрудниц", но не предоставило других подробностей.

После этого Форноффа сняли с поста главы политики и перевели на расширенный редакционный совет без каких-либо обязанностей. Однако, как сообщает газета "Bild", ZDF официально расторгнул его контракт.

Согласно "Bild", представительница ZDF Улла Ниманн подтвердила, что Форнофф больше не является частью команды. Расставание, по-видимому, не было взаимным. Адвокат Форноффа оспаривает увольнение и требует его восстановления, но ZDF не намерен пересматривать это решение.

Шакунтала Банерджи уже назначена на пост главы основного редакционного отдела политики и современной истории с ноября. До этого Анье Пипер будет временно возглавлять отдел. Кроме того, она станет новой ведущей "Politbarometer".

Несмотря на потерю поста главы политики и небольшое перемещение внутри ZDF, карьера Форноффа в телевизионной станции резко изменилась после обвинений в неподобающем поведении по отношению к сотрудницам. В результате его долгоживущее шоу "Politbarometer" теперь имеет нового ведущего в лице Анье Пипер.

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