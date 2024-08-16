- Телефонные записи Мариуса Борга Хойби выявляют случаи психологических пыток.

Мариус Борг Хойбю официально извинился в среду, выразив сожаление своей подруге. 27-летний сын Кронпринцессы Метте-Марит был первоначально задержан в начале августа по обвинению в телесных повреждениях. Позже он признал свою вину. Женщина-жертва обратилась в правоохранительные органы и получила медицинскую помощь из-за травмы головы.

В своем заявлении, распространенном Норвежской радиовещательной корпорацией (NRK), Хойбю признал, что боролся с психологическими проблемами и был под влиянием алкоголя и кокаина во время инцидента. Он извинился перед своей семьей и подругой. Однако недавно опубликованные телефонные записи показывают, что он продолжал вербально издеваться над женщиной после инцидента.

Норвежская газета "VG" опубликовала эти компрометирующие записи. В записи голос Хойбю звучит спокойным, но угрожающим. Во время разговора, состоявшегося после преступления, покаявшийся Хойбю приуменьшал события, заявляя: "Я всего лишь дал вам несколько легких шлепков ладонью..."

Женщина ответила, что он ударил ее сотню раз и душировал не менее пяти раз, что сделало дыхание для нее затруднительным, согласно норвежскому отчету. Сын норвежского монарха потребовал, чтобы женщина забрала свою одежду и вещи в Скаугумском дворце к 16:00: "Ваши вещи будут сожжены в 16:00. Все, что у вас есть, сейчас там. И у меня в руке большая канистра с бензином и зажигалка. Вы можете это слышать? Вы будете присутствовать в 16:00", - настаивал он.

Когда жертва спросила о его мотивах, он ответил: "Потому что вы заслуживаете каждый горький комментарий, который я направляю на вас", и продолжил с бранью.

В следующей записи разговора он спросил о ее местоположении: "Вы на пути? Теперь все ваши вещи идут в мусор. Я сказал вам, у вас был час, чтобы прийти. Прошло три часа".

Эти телефонные записи, скорее всего, будут использованы в качестве доказательств на предстоящем суде над Хойбю, членом норвежской королевской семьи.

Источники: Bild, Daily Mail, VG

+++ Часто Читаемое +++

Норвежская королевская семья: Мариус Борг Хойбю теперь холост

Амината Белли: "Одна из трех женщин испытывает насилие в партнерстве"

Отношения: Раннее распознавание признаков физического и психологического домашнего насилия

Несмотря на свои предыдущие извинения и признание своих действий, недавно появившиеся записи телефонных разговоров показывают продолжающуюся вербальную издевку над жертвой женщиной со стороны Мариуса Борга Хойбю. В этих записях Хойбю приуменьшает масштаб своих действий, противореча утверждениям жертвы о серьезных телесных повреждениях.

Читайте также: