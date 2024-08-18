- Техно-событие зоопарка: "Больше, чем просто громкая музыка"

Громкие басы, флуоресцентные оттенки, искры, фонтаны, блеск на лицах и множество обнажённых тел - всё это завершилось в неконтролируемом экстазе. Более 30 000 человек в Берлине праздновали до поздней ночи в субботу на третьем iterationе техно-парада "Rave The Planet", возглавляемом основателем Loveparade Dr. Motte. По словам организаторов, в этом грандиозном событии приняли участие около 300 музыкантов и 30 платформ.

Организаторы ожидали участие 300 000 человек, но упомянули "сотни тысяч" присутствующих. Полиция заявила, что площадь между колонной Победы и Бранденбургскими воротами была лишь частично заполнена. Тем не менее, в течение дня собралось несколько сотен тысяч человек, как заявил представитель.

Платформы пробирались через толпу

Прохожие танцевали на улицах вокруг колонны Победы под палящим летним солнцем. Платформы медленно продвигались сквозь толпу. Многие посетители, такие как Мельissa Voelkel из Рейне, Вестфалия, пришли на мероприятие, считая важным донести сообщение, особенно в политически неспокойные времена. "Важно, чтобы мы провели день вместе, как большая семья", - сказала она.

Не все участники хорошо перенесли марафон празднования: ответственная медицинская служба сообщила о около 600 спасательных операциях. Большинство были связаны с алкоголем или наркотиками, с жалобами на проблемы с кровообращением или обмороки. Некоторые страдали от судорог, и несколько человек были госпитализированы для наблюдения. Тем не менее, были зарегистрированы и незначительные случаи, такие как просьбы о лейкопластырях. В прошлом году было около 500 вмешательств. Несмотря на большое количество участников, спикер похвалил общий прогресс.

Полиция: Мероприятие "в целом спокойное"

Более 1000 полицейских следили за мероприятием. Полиция заявила, что мероприятие было "в целом спокойным", как заявил представитель полиции. Были редкие случаи физических травм и сексуальных домогательств. 122 человека были временно задержаны для опознания. Было возбуждено 56 уголовных дел и зарегистрировано 29 административных правонарушений. 21 полицейский был ранен, но продолжал нести службу.

Как и на исторических техно-парадах Берлина 1990-х годов, шествие было зарегистрировано как демонстрация, что дало организаторам выгодные условия.

Символ любви и гармонии

Тема была "Любовь побеждает". Организаторы стремились донести сообщение любви и гармонии посреди многочисленных кризисов. Dr. Motte, настоящее имя Маттиас Рёинг, выступил на церемонии открытия. Он сказал, что любовь сильнее ненависти и насилия. Партийная демонстрация символизирует мир, любовь и сохранение культуры электронной танцевальной музыки. Она также выступает за защиту клубов и сцен и "разоружение на всех уровнях".

Федеральный министр культуры от партии "Зеленых" Клаудия Рот отправила аудио-приветствие. "Техно - это больше, чем просто шум", - считает она. Музыка является неотъемлемой частью культурного ландшафта Берлина. "Рейв не знает происхождения, пола и социального статуса".

Культура техно Берлина теперь признана нематериальным культурным наследием Германии. Культурные министры из федеральных и земельных правительств расширили национальный реестр соответственно. "Rave The Planet" подал заявку. Рот приветствовала это как значительное достижение. Dr. Motte, однако, подчеркнул необходимость продолжения усилий. "Это было только начало, мы не должны останавливаться, мы должны продолжать", - сказал он.

Даже в этом году после техно-мероприятия остались остатки мусора в Тиргартене. В 2023 году уличная уборка Берлина (BSR) убрала около 165 кубических метров мусора на демонстрационном маршруте, улица 17 июня - примерно на 30 кубических метров больше, чем в прошлом году. Однако организаторы заявили о своем обязательстве перед окружающей средой и снижением количества мусора, призвав к уборке в Тиргартене. По словам корреспондента dpa, в воскресенье в уборке приняли участие около 30-40 человек.

Rave The Planet.

Dr. Motte, настоящее имя Маттиас Рёинг, возглавлял техно-парад "Rave The Planet", подчеркивая необходимость любви и гармонии посреди многочисленных кризисов. Во время мероприятия организаторы сообщили о около 600 спасательных операциях, в основном из-за проблем с веществами или здоровьем, подчеркивая необходимость ответственного празднования.

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