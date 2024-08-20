Тейлор Свифтенгадж с скорбящими семьями жертв трагедии в Саутпорте.

На мастер-классе по танцам Тейлор Свифт в Саутпорте трагически погибли трое детей в результате ножевого инцидента. После этого трагического события артистка выразила шок.

Во время одного из своих выступлений в рамках тура "Eras" на лондонском стадионе Уэмбли Тейлор Свифт пригласила семьи выживших на встречу за кулисами. Мать пострадавших девочек, Сами Фостер, зафиксировала это событие в TikTok.

Опубликованные фотографии показывают, как Тейлор Свифт непринужденно общается со своей мамой Андреа, Фостер и ее двумя дочерьми Октябрь и Надежда, все в блестящих нарядах. Фостер написала в подписи: "Большое спасибо Тейлор Свифт и ее маме за то, что сделали этот волшебный вечер для нас всех". Она также включила строки из хита Свифт "Cardigan", которые гласят: "Ты рисуешь звезды вокруг моих шрамов". На одной фотографии одна из девочек была замечена с повязкой, на которой была надпись та же цитата.

Тейлор Свифт связывается с пострадавшими семьями

Согласно сообщениям, Тейлор Свифт, возможно, общалась с другими выжившими и их семьями, пострадавшими от ножевого ранения на своих пяти лондонских концертах. Однако подробности остаются не подтвержденными. Известно, однако, что она лично связалась с семьями погибших девочек перед своими выступлениями.

29 июля трагедия произошла на мастер-классе по танцам Тейлор Свифт в английском городе Саутпорт, когда нападавший устроил хаос, лишив жизни троих девочек в возрасте от шести до девяти лет. Еще восемь детей и двое взрослых получили ранения в жестоком нападении.

Свифт разместила в Instagram 30 июля, выразив свой шок и скорбь словами: "Трагический инцидент в Саутпорте все еще преследует меня. Бессмысленная потеря жизни и невинности, жестокое травмирование всех присутствующих, семьи, первые помощники... Они были просто маленькими детьми на танцевальном занятии. Мне трудно найти слова, чтобы выразить мои соболезнования семьям".

После того, как Тейлор Свифт узнала о травмирующих ножевых ранениях на мастер-классе по танцам, она решила оказать поддержку пострадавшим семьям. Она лично связалась с ними перед своими выступлениями в Лондоне.

К сожалению, ножевые ранения на мастер-классе по танцам оказали глубокое воздействие на Тейлор Свифт, побудив ее публично обратиться к этому инциденту и выразить свою симпатию в социальных сетях.

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