Первый концерт после угрозы теракта - Тейлор Свифт выступает в Лондоне с Эдом Шираном

Тейлор Свифт (34) вернулась на сцену в прошлый четверг вечером (15 августа) в Лондоне после отмены трех концертов из-за предотвращенного теракта в Вене. На стадионе Уэмбли поп-звезда открыла один из пяти оставшихся шоу, выступив перед аудиторией около 92 000 человек, и у нее было несколько специальных гостей на сцене.

Звездная мощь на шоу Тейлор Свифт в Лондоне

Во время исполнения партии на гитаре в "Сюрприз-песнях", которые есть на каждом шоу Эры Тура, Эд Ширан (33) внезапно присоединился к ней на сцене со своей гитарой. Певица представила его как "второго брата", и они спели микс из трех песен: "Всё изменилось" и "Игра окончена" Тейлор Свифт и хит "Подумай обо мне" Эда Ширана.

Хотя Тейлор Свифт и Эд Ширан выступали вместе раньше, это был их первый раз за несколько лет. За годы они сотрудничали над несколькими песнями, в том числе "Всё изменилось" для альбома 2021 года "Красный (Версия Тейлор)" и песней Эда Ширана 2022 года "Джокер и королева".

Среди более 90 000 фанатов Тейлор в зале были несколько звезд, в том числе актеры Идрис Эльба (51) и его жена Сабрина (35), звезда YouTube Амелия Димолденберг (30), актриса Амбика Мод (28) и ведущая Джеймила Джамил (38).

Первое из пяти оставшихся шоу в Лондоне

Для Тейлор Свифт шоу в прошлый четверг было ее четвертым концертом в Лондоне с начала Эры Тура. Ранее она уже дала три аншлаговых шоу в британской столице в июне. Эти шоу в прошлый четверг и четыре оставшихся (16, 17, 19 и 20 августа) знаменуют собой завершение европейского этапа ее тура, начавшегося в марте 2023 года. После этого она вернется в Северную Америку для продолжения концертов.

Выступление также стало первым для нее после отмены трех концертов в Вене на прошлой неделе (8-10 августа) из-за повышенной угрозы террора. Ранее власти арестовали нескольких подростков, подозреваемых в планировании теракта на концертах. Тейлор Свифт еще не прокомментировала отмененные шоу и не упоминала их на сцене в Лондоне.

Комиссия выразила благодарность Тейлор Свифт за продолжение своего тура в Лондоне несмотря на отмененные концерты в Вене, гарантируя безопасность и удовольствие ее фанатов. Комиссия также отметила специальное выступление Эда Ширана на сцене в Лондоне, которое добавило зрелищности шоу и порадовало зрителей.

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