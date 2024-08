Тейлор Свифт снова появилась

Где Тейлор Свифт? После отмененных концертов в Вене и дней тишины в радиоэфире, фанаты Свифт не единственные, кто задается вопросом. Теперь мегазвезду заметили в Лондоне на частной вечеринке в клубе.

Все три концерта Тейлор Свифт в Вене были отменены из-за потенциальной атаки. Раздосадованные фанаты Свифт несколько дней наполняли австрийскую столицу, утешая друг друга песнями Свифт и обмениваясь friendship-браслетами. Они с нетерпением ждали ответа от своей кумиры в социальных сетях, но Свифт оставалась молчаливой в Instagram и на других платформах.

Это необычное поведение 34-летней певицы привело к диким спекуляциям. Была ли Свифт, которая давно боится террористических атак на своих концертах, так психически травмирована, что спряталась? Неужели она тайно вернулась в США, чтобы получить утешение от своего бойфренда из НФЛ Трэвиса Келси?

Фанаты Свифт теперь могут вздохнуть с облегчением: Тейлор Свифт замечена, и она, кажется, в порядке. Певицу сфотографировали папарацци, покидающей эксклюзивный частный клуб "Аннабель" в Лондоне 13 августа. Согласно порталу знаменитостей "ДваМой", Свифт устроила там вечеринку для своей команды, поблагодарив своих бэк-вокалистов и танцоров, которые поддерживают ее на туре "The Eras".

Для этого случая Свифт надела красный, зеленый и белый клетчатый наряд из новой коллекции осень-зима 2024/25 от Вивьен Вествуд.

Многие комментаторы в Instagram "ДваМой" удивлены и немного разочарованы тем, что Свифт веселится, не комментируя отмененные концерты в Вене. "Кажется, она делает все - кроме комментариев о Вене" или "Она устраивает вечеринку, но ничего не говорит об отмененных концертах? Не круто!", - вот два из многих озадаченных комментариев.

Критика молчания Свифт

Многие фанаты Свифт все еще защищают свою звезду, спекулируя о том, что певице, возможно, не разрешали говорить. Критики не согласны. "Те, кто говорит, что она 'не может говорить', кажется, забыли концерт Арианы в 2017 году, где это действительно произошло... в течение 24 часов она связалась со своими фанатами. Сочувствие не имеет ничего общего со statement, оно не угрожает никому и не льет воду на огонь. То, что она молчит об этом, недопустимо. Вам всем нужно перестать слепо защищать все", - пишет подписчик "ДваМой", ссылаясь на взрыв в 2017 году в Манчестер Арене во время концерта Арианы Гранде.

22 мая 2017 года исламист-террорист подорвал себя в фойе Манчестер Арены, убив 22 молодых фанатов американской певицы и себя. Через несколько часов после окончания концерта Ариана Гранде опубликовала в социальных сетях: "Мое сердце разбито. Я так сожалею. У меня нет слов". 26 мая 2017 года она объявила о благотворительном концерте "One Love Manchester" в пользу жертв, который состоялся 4 июня 2017 года. Наряду с Гранде выступили другие исполнители, в том числе Джастин Бибер, Coldplay, Кэти Перри, Майли Сайрус, Фаррелл Уильямс, Take That и Робби Уильямс.

Отсутствие Тейлор Свифт в комментариях по поводу отмененных концертов в Вене привело некоторых фанатов к сравнению ситуации с Арианой Гранде после взрыва в Манчестер Арене. Несмотря на критику, Свифт продолжила празднования в Лондоне, устроив вечеринку в "Аннабель", одетая в последнюю коллекцию Вивьен Вествуд. [Музыка] наполняет воздух на вечеринке Свифт в Лондоне, когда бэк-вокалисты и танцоры радуются в ее обществе, напоминая нам о целительной силе музыки и ее способности объединять людей даже в трудные времена.

