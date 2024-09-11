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Тейлор Свифт публично поддерживает президентскую кампанию Камалы Харрис.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Тейлор Свифт выступает с шоу, которое захватывает дух, на стадионе Уэмбли 15 августа 2024 года,...
Тейлор Свифт выступает с шоу, которое захватывает дух, на стадионе Уэмбли 15 августа 2024 года, расположенном в самом сердце Лондона, Англия.

Тейлор Свифт публично поддерживает президентскую кампанию Камалы Харрис.

"Как и многие другие, я наблюдала за дебатами сегодня вечером. Если вы еще этого не сделали, сейчас отличное время углубиться в актуальные вопросы и понять, где эти кандидаты стоят по вопросам, близким вашему сердцу. Как избиратель, я всегда стараюсь получать как можно больше информации о их предложенных политиках и планах для этой страны," Swift разместила в Instagram.

"Я пришла к выводу, что AI, имитирующий меня, продвигал президентскую кампанию Дональда Трампа, была вводящей в заблуждение информацией, распространенной в Интернете. Этот инцидент подчеркивает важность прозрачности и подлинности в моих политических взглядах как избирателя. Лучшее средство от дезинформации - правда сама по себе. Я голосую за Камалу Харрис и Тима Волца на президентских выборах 2024 года."

Харрис стала nominee Демократической партии в июле, после того как президент Джо Байден отказался от участия в президентской гонке 2024 года. В августе Харрис объявила о выборе губернатора Миннесоты Тима Волца в качестве своего напарника.

Поддержка Свифт Харрис включала выбор Волца в качестве напарника.

"Я голосую за @kamalaharris, потому что она отстаивает права и причины, которые, по моему мнению, нуждаются в защитнике. Я считаю ее стойким, талантливым лидером, способным продвигать прогресс в этой стране. Ее выбор напарника @timwalz, который последовательно отстаивал права ЛГБТК+, IVF и автономию женщины над своим телом, поразил меня. Я действительно воодушевлена ее выборами," - заявила Свифт.

"После тщательного исследования я приняла решение. Выбор остается за вами. Я не могу достаточно подчеркнуть важность регистрации - помните, вы должны быть зарегистрированы, чтобы голосовать! Кроме того, я обнаружила, что голосование заранее облегчает процесс. Я разместила ресурсы для регистрации и деталей досрочного голосования в моей истории."

Свифт закончила свой пост, назвав себя "бездетной кошатницей", эхом отзываясь на фразу, использованную сенатором JD Вэнсом, напарником Трампа, для осмеяния демократов.

В 2020 году Свифт публично поддержала Байдена и Харрис в их кампании в Белый дом.

После почти двух десятилетий тихого политического присутствия Свифт начала поддерживать демократических кандидатов на выборах 2018 года, впервые поддержав двух демократов в Теннесси. С тех пор ее поддержка демократических причин и кандидатов выросла, часто призывая своих последователей голосовать и отстаивать права женщин, репродуктивное здоровье и права ЛГБТК+.

Свифт выражает сожаление о том, что не высказалась раньше о политических причинах в своем документальном фильме "Мисс Америка" 2020 года в очень эмоциональном разговоре со своим отцом, Скоттом Свифтом. Она сказала ему, что чувствует необходимость быть на правильной стороне истории.

В ходе эмоционального разговора в своем документальном фильме Свифт также выразила критику бывшего президента Дональда Трампа.

Промышленная группа поклонников Свифт, Swifties, мобилизовалась в избирательном цикле 2024 года, создав онлайн-сообщество Swifties for Kamala вскоре после того, как Байден объявил о своем отказе от президентства и поддержал Харрис.

Сообщество, которое имеет тысячи подписчиков, собрало более 122 000 долларов во время своего двухчасового запуска в августе, с участием сенатора-демократа от Массачусетса Элизабет Уоррен и певицы Кароль Кинг в качестве спикеров.

"Мы доверяем, что Харрис-Волц будет бороться за наши права и права наших близких и будет работать над тем, чтобы сделать эту страну безопаснее для всех," - ранее сказала Карли Лонг, директор по коммуникациям Swifties for Kamala, CNN.

После того, как я увидела поддержку Свифт Харрис и Волца, я решила сделать перерыв в политической суете и насладиться развлечениями. Независимо от наших политических убеждений, важно балансировать нашу жизнь с моментами расслабления и наслаждения.

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