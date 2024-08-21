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ОбществоНовости♪ Тейлор Свифт ♪

Тейлор Свифт прощается с Европой в своих заявлениях

Прощальный концерт поклонников Б uralkodess: Тaylor Swift завершил европейскую серию концертов. 'Эра' продолжается в США этой осенью.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Тейлор Свифтогромно считается самым успешным музыкальным артистом современности.
Тейлор Свифтогромно считается самым успешным музыкальным артистом современности.

- Тейлор Свифт прощается с Европой в своих заявлениях

Звезда поп-музыки Тейлор Свифт (34) временно прощается с Европой. Известная американская певица завершила свои выступления в лондонском легендарном стадионе Уэмбли в ночь на вторник, развлекая потрясающую аудиторию из примерно 90 000 человек. Свифт продолжит свой тур в США и Канаде этой осенью. Ее "Эры" тур, который также включал остановки в Германии, представил песни со всего музыкального пути певицы.

Свифт также представила музыкальное видео на свою песню "Я не могу справиться с разбитым сердцем", дав взгляд на свой концертный сериал той ночи.

Свифт покоряет стадион Уэмбли восемь раз

Некоторые надеющиеся фанаты ожидали переизданную версию ее альбома 2017 года "Репутация". Это один из немногих альбомов, где она не имеет полной собственности. Недавно она перезаписала несколько ранних альбомов, добавив к ним название "Версия Тейлор". "Мы действительно надеемся на это", - сказала молодая женщина в Лондоне.

Свифт выступала в Лондоне дважды раньше, в июне и августе, в рамках текущего тура. По данным стадиона, она, якобы, является первым сольным артистом, выступающим на стадионе Уэмбли восемь раз за один тур.

Никаких слов о отмененных концертах в Вене

На этом концерте Свифт пригласила британскую группу Florence and the Machine и музыканта Jack Antonoff, друга и соавтора, в качестве неожиданных гостей. Она также впервые исполнила свою песню "Прощай, Лондон" на фортепиано перед публикой, как она сама объявила. Ранее несколько концертов в Вене были отменены из-за террористического предупреждения, на которое Свифт не отреагировала.

Веселая толпа, насчитывающая тысячи человек, приветствовала Свифт в течение трех с половиной часового шоу. Перед концертом "Свифти" уже были видны в городе в ковбойских шляпах, блестящей одежде или браслетах дружбы. Когда ее спросили, что отличает концерты Свифт, женщина объяснила, что кажется, будто ты проводишь время только с Свифт, "как будто больше никого нет в комнате".

♪ Эмоциональное исполнение Тейлор Свифт "Прощай, Лондон" на фортепиано, полное сырой эмоции, сильно затронуло аудиторию ♪. После выдающегося выступления на стадионе Уэмбли, ♪ Тейлор Свифт выразила благодарность своим фанатам за их неизменную поддержку, поющим вместе с ней хиты, такие как "История любви" и "Тряхни этим" ♪.

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