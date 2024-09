Тейлор Свифт поражается, самый молодой профессионал НФЛ одержал победу

НФЛ не разочаровывает: потрясающий тачдаун сменяется неожиданной травмой. Затем Чифс и Бингхэмс сражаются в ожесточенной борьбе до финального свистка. Ковбои испытывают трудности - и в Вашингтоне один игрок обеспечивает все очки в победе.

Махоумс уходит от главного соперника Чифс Бёрроу в последний момент

Самое ожидаемое противостояние второго тура НФЛ - чемпионы Супербоула Канзас-Сити Чифс против своих заклятых врагов, Цинциннати Бингхэмс. Джо Бёрроу - единственный квотербек в НФЛ, имеющий победный рекорд (минимум три игры) против звезды Чифс Патрика Махоумса. В первой половине оба квотербека демонстрируют свой талант, каждый забивая тачдаун. Однако Махоумс кажется затронутым rivalry, бросая перехват, который дает Бингхэмс преимущество 16-10 в перерыве.

Оба квотербека забивают еще один тачдаун после перерыва. Игра принимает неожиданный оборот. Перехват Махоумса аннулируется из-за незаконного контакта со стороны Бингхэмс. Но через мгновение он бросает еще один - и какой игра: угловой защиты Цинциннати Кам Тейлор-Бритт совершает невероятный акробатический захват, прижимая мяч к телу одной рукой, когда он падает обратно к боковой линии. "Ловля года", - говорит американский телевещатель CBS: "Это был один из лучших перехватов, которые вы когда-либо видели".

К сожалению для Бингхэмс, через два розыгрыша после этого Бёрроу также роняет мяч, что приводит к дорогостоящему тачдауну Чифс. Тейлор Свифт, наблюдающая с ложей почета, становится эмоциональной. С секундами, остающимися на часах, поп-звезда ликует, когда Бингхэмс получают штраф, приближая Чифс к линии филд-гол. Кикер Харрисон Баткер забивает 51-ярдовый филд-гол для победы 26-25. У Чифс теперь две победы, у Бингхэмс два поражения.

Карр и Санс доминируют над Ковбоями

Но самый впечатляющий квотербек этого молодого сезона не Махоумс или Бёрроу, а... Дерек Карр. Да, Дерек Карр. Новый Орлеан начал неделю 1 с убедительной победой над Каролиной Пэйнтерс, набрав наибольшее количество очков (47) в истории команды в первый день. Те, кто thought, что это было из-за слабой защиты Пэйнтерс, ошибались: Карр и Ко. также разгромляют Даллас Ковбоев, которые выиграли в первой неделе и рассчитывают на Супербоул этим годом с грозной защитой.

Карр бросает 243 ярда и два тачдауна, а также забивает один сам, в сенсационной победе 44-19. Стоит отметить, что все 15 его атак в первых двух неделях приводят к очкам - либо тачдауну, либо филд-голу - пока он не бросает перехват в четвертом квартале, когда игра уже решена. Бегущий назад Алвин Камара добавляет четыре тачдауна. Иронично, что главный тренер защиты Ковбоев - Майк Зиммер, который также был главным тренером защиты Викингс, когда Камара установил свой личный рекорд из шести тачдаунов в 2020 году.

С другой стороны, Ковбои заканчивают свою 16-матчевую домашнюю серию в регулярном сезоне. Они также позволяют рекордные 35 очков в первой половине. Кроме того, квотербек Ковбоев Дак Прескотт, в своей первой игре после подписания рекордного четырехлетнего контракта на 240 миллионов долларов, завершает только 27 из 39 передач.

Немного истории для Джетс в Теннесси Тайтанс: победа 24:17 - первая победа ветерана Аарона Роджерса (176 ярдов, два тачдауна) в качестве стартового квотербека Джетс после его ужасной травмы в первой игре прошлого сезона. Значительный вклад в эту победу вносит самый молодой игрок в НФЛ: 20-летний Браэлон Аллен. Бегущий назад забивает два тачдауна, один из которых приходит от паса Роджерса, символизируя своего рода поколенческий мост: Роджерс - самый старый игрок в лиге в 40 лет.

Браун дает фанатам Лайонс головокружительный момент

Несколько минут перед концом третьего квартала Амон-Ра Сент-Браун, который играет хорошо, ловит пас всего в одном ярде от конца зоны соперника. Но затем шок для Лайонс: американский широкий ресивер тратит некоторое время, чтобы встать после таранного удара. Он затем хромает с поля, прежде чем упасть и потребовать медицинскую помощь. При лиде 16:13 против Буканейрс Сент-Браун должен наблюдать со скамейки запасных. Серьезная травма была бы серьезным ударом для высоких амбиций его команды. Сент-Браун удается продолжить игру, но он снова хромает с поля в последние секунды игры.

Поражение 16:20, первое в сезоне, для Лайонс, Сент-Браун не может предотвратить, несмотря на то, что ловит 11 пасов (119 ярдов). Это также вина квотербека Джареда Гофа, который бросает два перехвата. Это не вина звезды защиты Айдана Хатчинсона, который таранит квотербека соперника три раза в первом квартале и добавляет еще 1,5 тарана позже, всего на один таран короткий от рекорда франшизы. Хотя least: травма Сент-Брауна, к счастью, оказывается несерьезной, всего лишь синяк.

В последних секундах третьего квартала Джефферсон выходит на поле, хромая и требуя помощи в синей палатке на поле. Его затем сопровождают в раздевалку с травмой бедра. Несмотря на это, Сан-Франциско терпит восьмое подряд поражение в Миннеаполисе (последняя победа в 1992 году), и фаворит Супербоула начинает свой путь с победой и поражением.

Пэкерс преодолевают проблемы Лов

Значит, Гри́н-Бей сталкивается с трудностями после прошлой недели. Ситуация на этот раз: как Па́керы справятся с жестокой травмой колена Джордана Лав, полученной в предпоследней игре недели 1? Легко! С Маликом Уиллисом за рулем, Гри́н-Бей одерживает победу со счетом 16:10 над Индианаполисом. Эта победа происходит всего через три недели после того, как Гри́н-Бей подписал Уиллиса, кво́тербека из Теннесси Титанс. Выбранный в третьем раунде драфта 2022 года, Уиллис до этого вел свою команду в трех играх и ни разу не превышал 100 ярдов в пасах. Но в этом матче он набрасывает впечатляющие 122 ярда, в том числе тачдаун и без перехватов. Игра заканчивается напряженным моментом, когда Индианаполис пытается выиграть "Хейл Мэри", но не удается.

Сиэтл вырывает победу: В переигровке Суперкубка 2015 года, одной из самых захватывающих игр в истории НФЛ, Сиэтл побеждает над Нью-Ингленд Пэтриотс со счетом 23:20. Кво́тербек Сиэтла Джено Смит (33 завершенных пасов на 327 ярдов) превосходит кво́тербека Пэтриотс Джейкоба Бrissett (15 на 149). Пэтриотс отвечают сильной игрой на земле, сохраняя игру очень близкой. С чуть более минуты остатка, ки́кер Сиэтла Джейсон Майерс уводит игру в овертайм с филд-голом. Он затем запечатывает победу еще одним 38-ярдовым ки́ком, обеспечивая Сиэтлу неожиданную вторую подряд победу.

Попытка переворота "Рэйвенс" не удалась

К сожалению, у Балтимора не так хорошо получается. После поражения в матче открытия сезона против действующих чемпионов, Канзас-Сити Чифс, "Рэйвенс", возглавляемые MVP Ламаром Джексоном, находятся под давлением против Лас-Вегас Рэйдерс. И, к удивлению, аутсайдер совершает сенсацию: кво́тербек Рэйдерс Гарден Мисхев успешно проводит три серии с очками в четвертой четверти, и Дэниел Карлсон забивает филд-гол с 27 секундами остатка для победы в перевороте 26:23. Ламар Джексон бросает несколько пасов, но Рэйдерс удается сдержать его опасную игру на выносе. Впервые за 22 года действующий MVP начинает новый сезон с двух поражений. Несмотря на то, что новому бегущему "Рэйвенс" Деррику "Королю" Хенри удается забить свой второй тачдаун во второй игре, Балтимору нужно значительно улучшиться, чтобы стать претендентами на Супербоул.

Ки́кер приводит "Командерс" к победе

Дело становится жарким в Вашингтоне: "Командерс" побеждают Нью-Йорк Джайентс со счетом 21:18, и вся заслуга в этом их ки́кере. Остин Сейберт реализует все семь своих попыток по филд-голу после того, как был бenched в матче открытия сезона. В том поражении Кейд Йорк не реализовал обе свои попытки, дав Сейберту возможность закрепить первую победу "Командерс" в сезоне.

