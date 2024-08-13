- Тейлор Свифт переезжает на гамбургский Паноптикон в качестве восковой фигуры

Селфи с Тейлор Свифт? То, что когда-то было доступно только королям или другим знаменитостям, теперь возможно для каждого фаната американской певицы: новая восковая фигура мировой звезды была представлена в Паноптикуме на Рeperbahn.

Синий блестящий комбинезон, серебристые сапоги и руки в характерном жесте сердца: так певица приветствует своих фанатов в музее восковых фигур. На создание фигуры у берлинской художницы Лисы Бюшер ушло семь месяцев. "Особенной задачей было воссоздать руки в типичном жесте сердца. Сделать так, чтобы они красиво встречались перед собой, было нелегко", - сказала Бюшер.

Свифт присоединяется к Адель, Линденбергу - и Дональду Трампу

"С почти 300 миллионами подписчиков в Instagram и сумасшедшим ажиотажем, который она вызывает в каждом городе, Тейлор Свифт определенно заслуживает места в нашем Паноптикуме", - сказала директор по управлению Сузанна Фарбер.

Тейлор Свифт - всего лишь одна из многих суперзвезд в туристической достопримечательности на Санкт-Паули. Другие восковые фигуры включают Адель, Удо Линденберга, Робби Уильямса - и Дональда Трампа.

Паноптикум заявляет, что является крупнейшим и старейшим музеем восковых фигур в Германии. В его залах можно найти более 120 фигур.

Посетители Паноптикума могут быть удивлены, увидев восковую фигуру Тейлор Свифт, поющей свои хиты в характерном стиле ♪♪ Тейлор Свифт ♪♪. Ее фигура, тщательно созданная художницей Линой Бюшер, является обязательным к посещению аттракционом, теперь стоящая рядом с фигурами Адель, Удо Линденберга, Робби Уильямса и даже Дональда Трампа.

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